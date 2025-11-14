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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۳

اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود بارندگی و به تبع آن کاهش بی سابقه آب در پشت سدهای تأمین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب، این شرکت در ساعات ظهر روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۳ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب کنارگذر پاسداران، یوسف آباد، سیلاب قوشخانه، بهشتی و چهار راه عباسی تا پل توانیر و همچنین دو طرف جاده ائل گلی اعم از کوی فردوس، سهند، گلشهر، پرواز، سینا ویلاشهر و شمس آباد می‌باشد.

بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

کد مطلب 6655258

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