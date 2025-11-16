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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۷:۵۶

اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود بارندگی و کاهش بی سابقه آب در پشت سدهای تأمین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب، این شرکت در ساعات ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب جاده دیزل آباد، جاده صنعتی، قراملک، رواسان، رسالت، خطیب، دامپزشکی، شام غازان، ورزش، شهرک امام، شهرک بهشتی، جاده سنتو و روستای مایان می‌باشد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مناطق فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

کد مطلب 6657216

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