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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

انتشار نمایشگاه مجازی اسناد استخدام کتابداران در هفته کتاب

انتشار نمایشگاه مجازی اسناد استخدام کتابداران در هفته کتاب

نمایشگاه مجازی اسناد استخدام و قراردادهای کاری کتابداران در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل خدمات آرشیوی (اداره ارتباطات آرشیوی) به مناسبت روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، نمایشگاه مجازی «منتخب اسناد استخدام کتابداران» را در وبگاه سازمان منتشر کرده است. این مجموعه شامل ۲۲ عنوان سند در قالب ۲۶ برگ، بخشی از روند تاریخی شکل‌گیری حرفه کتابداری و نحوه جذب و به‌کارگیری کتابداران در دوره‌های مختلف را بازنمایی می‌کند.

این اسناد، از قراردادهای کاری کتابداران تا مکاتبات اداری مرتبط با استخدام و وظایف آنان را در بر می‌گیرد و تصویری روشن از نیازهای فرهنگی و آموزشی ایران در دوران شکل‌گیری کتابخانه‌های جدید ارائه می‌دهد. نمایشگاه یادشده با هدف آشنایی پژوهشگران و علاقه‌مندان با پشتوانه تاریخی حرفه کتابداری، به‌صورت برخط در دسترس عموم قرار داد.

مشاهده نمایشگاه از طریق این پیوند امکان‌پذیر است.

کد مطلب 6655280

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