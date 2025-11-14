انتشار نمایشگاه مجازی اسناد استخدام کتابداران در هفته کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل خدمات آرشیوی (اداره ارتباطات آرشیوی) به مناسبت روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار، نمایشگاه مجازی «منتخب اسناد استخدام کتابداران» را در وبگاه سازمان منتشر کرده است. این مجموعه شامل ۲۲ عنوان سند در قالب ۲۶ برگ، بخشی از روند تاریخی شکل‌گیری حرفه کتابداری و نحوه جذب و به‌کارگیری کتابداران در دوره‌های مختلف را بازنمایی می‌کند.

این اسناد، از قراردادهای کاری کتابداران تا مکاتبات اداری مرتبط با استخدام و وظایف آنان را در بر می‌گیرد و تصویری روشن از نیازهای فرهنگی و آموزشی ایران در دوران شکل‌گیری کتابخانه‌های جدید ارائه می‌دهد. نمایشگاه یادشده با هدف آشنایی پژوهشگران و علاقه‌مندان با پشتوانه تاریخی حرفه کتابداری، به‌صورت برخط در دسترس عموم قرار داد.

مشاهده نمایشگاه از طریق این پیوند امکان‌پذیر است.