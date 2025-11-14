پوراحمدی: پرچم فلسطین امروز بر فراز وجدان جهانی برافراشته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین پور احمدی روز جمعه در نشست تبیینی «جشن نصر و پیروزی مقاومت» با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در برابر اراده ملت فلسطین، تأکید کرد: مقاومت امروز نهتنها مرزهای غزه، بلکه وجدان جهان را بیدار کرده است وپرچم فلسطین در وجدان ملتها از پرچم اسرائیل بالاتر است.
وی اخراج نماینده رژیم صهیونیستی از نشستهای بینالمللی را نشانهای از تغییر نگاه جهانیان به مسئله فلسطین دانست.
حجت الاسلام والمسلمین پوراحمدی، گفت: با وجود جنایات گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، که به شهادت بیش از شصت و پنج هزار مرد، زن و کودک منجر شده است، مقاومت اسلامی توانست دشمن را به زانو درآورد و پیام پیروزی را به سراسر جهان مخابره کند.
وی افزود: دشمنان اسلام سالها تلاش کردند تا با تحریف چهره اسلام و اجیر کردن رسانهها، حقیقت دین را وارونه جلوه دهند؛ اما امروز مردم جهان خود به سمت حقیقت برگشتهاند. این بیداری و بازگشت، نتیجه پایداری و مقاومت ملتهای مسلمان است.
پوراحمدی در ادامه تأکید کرد: امروز پرچم فلسطین در وجدان جهانیان بر فراز است و هیچگاه پرچم اسرائیل برتر از آن نخواهد بود. حتی در محافل بینالمللی شاهدیم که نماینده رژیم صهیونیستی از برخی نشستها اخراج میشود و ملتها در حمایت از مردم فلسطین شعار آزادی سر میدهند. این نشانهای روشن از تغییر مسیر تاریخ و افول جبهه استکبار است.
وی حضور گسترده مردم در مراسمهای مرتبط با مقاومت را نشاندهنده همدلی امت اسلامی دانست و اظهار داشت: خداوند متعال وعده نصرت داده است و امروز این وعده الهی در مقاومت فلسطین و وحدت مسلمانان تحقق یافته است.
نشست تبیینی «جشن نصر و پیروزی مقاومت» با هدف بررسی دستاوردهای محور مقاومت در تحمیل اراده خود بر رژیم صهیونیستی، با حضور پرشور روحانیون شهرستان بوکان در سالن اجتماعات مرکز اسلامی این شهر برگزار شد.
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