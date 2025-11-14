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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

مرگ مرموز یک نظامی اسرائیلی در جنوب اراضی اشغالی

مرگ مرموز یک نظامی اسرائیلی در جنوب اراضی اشغالی

ارتش رژیم صهیونیستی از مرگ یک نظامی این رژیم در پایگاهی نظامی در جنوب اراضی اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ارتش رژیم صهیونیستی از مرگ یک نظامی این رژیم در پایگاهی نظامی در جنوب اراضی اشغالی خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: علت مرگ او هنوز مبهم است و تحقیقات پزشکی قانونی در این زمینه ادامه دارد.

در بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی اعلام شده است که گروهبان «ارمیاس باهتا» ۱۸ ساله ساکن معالی ادومیم روز پنجشنبه بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای در پایگاهی آموزشی در جنوب اراضی اشغالی نقش بر زمین شد و جان باخت.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تحقیقات درباره علت مرگ این نظامی ادامه دارد و نتایج آن به دادستانی نظامی ارسال خواهد شد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6655391

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