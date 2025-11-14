به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، فیلیپ لازارینی کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) گفت: این آژانس به علت کاهش کمک‌های مالی، با حدود ۲۰۰ میلیون دلار کسری بودجه روبرو است.

لازارینی در نشست کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که کاهش کمک‌های مالی به آنروا، خدمات رسانی این آژانس را با تهدید رو به رو کرده است.

وی افزود: برقراری آتش‌بس در غزه بعد از دو سال حملات وحشیانه، فرصتی برای استراحت فراهم کرد ولی نیازهای انسانی و آسیب‌های وارده در غزه بسیار گسترده است.

او بیان کرد: به رغم نقش محوری آنروا در کمک رسانی، اوضاع مالی دشواری داریم. کسری بودجه ما جدی است و بحران نقدینگی، ادامه کار ما را دشوار کرده است.

لازارینی هشدار داد: کاهش خدمات رسانی آنروا به علت مسائل سیاسی و مالی، پیامدهای جدی برای منطقه خواهد داشت و بازگشت ساکنان غزه به زندگی عادی را متوقف خواهد کرد و موجب خواهد شد حدود یک میلیون آواره فلسطینی در نوار غزه از خدمات آنروا محروم شوند.