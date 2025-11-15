به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، گزارش فنی ارائه شده از سوی دانشکده صفد بیانگر آن است که هشدارهای کارشناسان نسبت به احتمال وقوع یک زلزله ویرانگر در اراضی اشغالی شدت گرفته است. برخی طرف‌ها نیز آن را به زلزله روز قیامت تعبیر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در صورت وقوع زلزله مذکور هزاران تن در اراضی اشغالی کشته شده و نیم میلیون صهیونیست خانه‌های خود را از دست می‌دهند. همچنین هزاران ساختمان در این منطقه ویران شده و ده‌ها هزار ساختمان دیگر آسیب‌های جدی خواهند دید.

این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که نگرانی‌ها در اراضی اشغالی پس از افزایش زمین لرزه‌های کوچک طی ماه‌های اخیر شدت گرفته است. این هشدارها به آمارهای زمین لرزه در منطقه کشیده شده از جنوب ترکیه تا خلیج عقبه تکیه دارد.

ازلحاظ تاریخی نیز هر ۸۰ تا ۱۲۰ سال یک زلزله ویرانگر در این منطقه رخ می‌دهد.