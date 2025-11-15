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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

افزایش زمین لرزه‌ها در اراضی اشغالی؛ یک زلزله ویرانگر در راه است

افزایش زمین لرزه‌ها در اراضی اشغالی؛ یک زلزله ویرانگر در راه است

کارشناسان صهیونیست نسبت به قوت گرفتن احتمال وقوع یک زمین لرزه ویرانگر و مهیب در اراضی اشغالی هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، گزارش فنی ارائه شده از سوی دانشکده صفد بیانگر آن است که هشدارهای کارشناسان نسبت به احتمال وقوع یک زلزله ویرانگر در اراضی اشغالی شدت گرفته است. برخی طرف‌ها نیز آن را به زلزله روز قیامت تعبیر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در صورت وقوع زلزله مذکور هزاران تن در اراضی اشغالی کشته شده و نیم میلیون صهیونیست خانه‌های خود را از دست می‌دهند. همچنین هزاران ساختمان در این منطقه ویران شده و ده‌ها هزار ساختمان دیگر آسیب‌های جدی خواهند دید.

این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که نگرانی‌ها در اراضی اشغالی پس از افزایش زمین لرزه‌های کوچک طی ماه‌های اخیر شدت گرفته است. این هشدارها به آمارهای زمین لرزه در منطقه کشیده شده از جنوب ترکیه تا خلیج عقبه تکیه دارد.

ازلحاظ تاریخی نیز هر ۸۰ تا ۱۲۰ سال یک زلزله ویرانگر در این منطقه رخ می‌دهد.

کد مطلب 6656279

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    نظرات

    • بانوی ایرانی IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      4 0
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      آه مظلومان و کودکان و زنان و جوانان و پیران و پدران و مادران همه و همه از آن خونهایی که بر زمین ریختن انشالله داره دامنتون رو میگیره صهیونیست ها به زودی انشالله با قدرت خداوند بزرگ و مقتدر نیست میشوید
    • IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
      9 0
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      کاش زودتر این اتفاق بیفتد کاش سایت هسته ای نیمونا هم منفجر بشود
      • رضا عزیزی IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
        2 4
        دوست عزیز اگر این اتفاق بیفتد مردم مظلوم فلسطین و همجواران نیز آسیب حتمی خواهند دید متاسفانه.
    • ارش IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
      10 1
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      چه زلزله بیاد چه نیاد اسراییل رو به نابودی و فناست
    • ایران IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
      7 0
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      انشاا... بزودی قهر و غضب الهی و مجازات بزرگترین ظالمان و خونریزان تاریخ را به چشم خود ببینیم. الهی آمین
    • مریم IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
      5 0
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      ان شاءالله نابودی کاملشون محوشدنشون ازروی زمین

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