به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، با وجود اینکه شبکه تلویزیونی انگلیسی بیبیسی، بابت ویرایش یکی از سخنرانیهای دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا عذرخواهی کرده است، وی به خبرنگاران گفت علیه آن اقدام قانونی لازم را انجام خواهد داد.
ترامپ به خبرنگاران گفت: احتمالاً هفته آینده از آنها شکایت خواهیم کرد و بین یک تا پنج میلیارد دلار، غرامت طلب خواهیم کرد.
رئیس جمهوری آمریکا در حالی، صحبت از غرامت پنج میلیارد دلاری کرده است که پیشتر، وکلای ترامپ تهدید کرده بودند که در صورت عدم عذرخواهی و جبران خسارت، از بیبیسی شکایت یک میلیارد دلاری خواهند کرد.
در مقابل، شبکه تلویزیونی بیبیسی اعلام کرد که به رئیسجمهوری آمریکا برای تحریف سخنرانی وی، غرامت پرداخت نخواهد کرد.
وکلای بیبیسی پرداخت غرامت را رد کردند و نوشتند: با اینکه بیبیسی صمیمانه از نحوه ویرایش کلیپ ویدئویی پشیمان است، این موضوع، نمیتواند توجیهی برای طرح ادعای افترا باشد.
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