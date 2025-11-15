  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

ترامپ، عذرخواهی بی‌بی‌سی را نپذیرفت و مبلغ غرامت را افزایش ‌داد

ترامپ، عذرخواهی بی‌بی‌سی را نپذیرفت و مبلغ غرامت را افزایش ‌داد

رئیس‌جمهوری آمریکا ضمن رد عذرخواهی بی‌بی‌سی برای تحریف یکی از سخنرانی‌هایش، مبلغ غرامت را افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، با وجود اینکه شبکه تلویزیونی انگلیسی بی‌بی‌سی، بابت ویرایش یکی از سخنرانی‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا عذرخواهی کرده است، وی به خبرنگاران گفت علیه آن اقدام قانونی لازم را انجام خواهد داد.

ترامپ به خبرنگاران گفت: احتمالاً هفته آینده از آنها شکایت خواهیم کرد و بین یک تا پنج میلیارد دلار، غرامت طلب خواهیم کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در حالی، صحبت از غرامت پنج میلیارد دلاری کرده است که پیشتر، وکلای ترامپ تهدید کرده بودند که در صورت عدم عذرخواهی و جبران خسارت، از بی‌بی‌سی شکایت یک میلیارد دلاری خواهند کرد.

در مقابل، شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی اعلام کرد که به رئیس‌جمهوری آمریکا برای تحریف سخنرانی وی، غرامت پرداخت نخواهد کرد.

وکلای بی‌بی‌سی پرداخت غرامت را رد کردند و نوشتند: با اینکه بی‌بی‌سی صمیمانه از نحوه ویرایش کلیپ ویدئویی پشیمان است، این موضوع، نمی‌تواند توجیهی برای طرح ادعای افترا باشد.

کد مطلب 6656323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      شبکه های آمریکا هر روز همه مقامات دنیا گفتگوهای شأن را تحریف میکنند پس چرا جریمه پرداخت نمی کنند ترامپ پولکی هست اقدام خواهد کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها