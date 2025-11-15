احداث هزار و ۹۴۲ واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن در کهگیلویه و بویراحمد

حامد صیادی دهنو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح هادی در ۱۹۸ روستای استان طی یک سال گذشته گفت: در این روستاها، اقدامات گسترده‌ای شامل بازسازی، گشایش معابر، زیرسازی، بیس‌سازی و آسفالت راه‌های روستایی، ساماندهی و سایر اقدامات عمرانی انجام شده که نقش بسزایی در بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان خواهد داشت.

صدور بیش از ۳ هزار سند روستایی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صدور اسناد روستایی پرداخت و اظهار کرد: در زمینه تسریع در صدور اسناد، با همکاری و تعامل بسیار خوب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، موفق به صدور سه هزار و ۵۸۱ فقره سند شدیم که از این تعداد، دو هزار و ۸۸۰ فقره مربوط به روستاها و۷۱ فقره نیز مربوط به شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر است.

مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام شده در چهارچوب قانون ساماندهی و واگذاری زمین، تصریح کرد: بر این اساس، ۵۵۳ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

وی در ادامه با پرداختن به بحث مسکن محرومین، تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده و پس از تحویل زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی، تقریباً ۲۷۱ قطعه زمین به مرحله ساخت رسیده است و در حال حاضر همه مجوزهای لازم اخذ و پیگیر دریافت تسهیلات بانکی هستیم که تخصیص به موقع این تسهیلات، عملیات اجرایی پروژه‌ها در اسرع وقت آغاز خواهد شد.

ساخت بیش از هزار واحد مسکونی

صیادی دهنو در بخش دیگری از گزارش عملکرد خود به مسکن روستایی اشاره و بیان کرد: در این حوزه، سه هزار و ۲۳۱ فقره پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده که از این تعداد، برای یک هزار و ۳۳۵ فقره قرارداد منعقد شده است.

وی در جمع‌بندی عملکرد نهضت ملی مسکن هم گفت: در مجموع، هزار و نهصد و چهل و دو واحد مسکونی در استان توسط بنیاد مسکن در حال احداث است که این تعداد در دو قالب مختلف پیش می‌رود.

مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در قالب گروه‌های ساخت تعداد هزار و ۹۴۲ واحد با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد در دست اجرا است، ضمن اینکه در قالب بنیاد ساخت ۴۲۰ واحد با پیشرفت ۷۳ درصدی در حال انجام است.