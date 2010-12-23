43 هزار سند مسکن روستایی در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اصغر آسمانی مقدم چهارشنبه شب در مراسم نمادین اعطای سند مسکن روستایی در روستای دهنو شهرستان بیرجند، با بیان اینکه تاکنون 43 هزار سند برای واحدهای مسکونی روستایی در این استان صادر شده است، اظهار داشت: از این تعداد 10 هزار سند قبل از سال 1384و مابقی طی پنج سال گذشته تاکنون صادر شده است.

وی با بیان اینکه روستای دهنو بیرجند با 115 خانوار و 442 نفر جمعیت از جمله روستاهای مهاجرپذیر استان است، عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود این جمعیت همچنان رو به رشد باشد که این یکی از افتخارات این روستا محسوب می‌شود.

آسمانی مقدم با اشاره به اینکه این روستا در اجرای طرح هادی که از سال 88 آغاز شده موفق عمل کرده است، افزود: در حال حاضر چهار دهم هکتار زمین در دست تملک است، که اقدامات لازم جهت واگذاری این زمین‌ها در این روستا در دست پیگیری است.

وی اعتبار هزینه شده در راستای اجرای طرح هادی در این روستا تا سال جاری را یک هزار و 278 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: جابه ‌جایی شبکه برق به طول 600 متر، زیرسازی هفت هزار و 800 متر مربع، آسفالت چها هزار مترمربع، جدول کانیو سنگی به طول 800 متر و پیاده ‌روسازی و جداره‌ سازی یک ‌هزار و 140 مترمربع از جمله این اقدامات است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در پایان به صدور سند مالکیت روستایی در روستای دهنو اشاره کرد و یادآور شد: تعداد پرونده های ارسالی به ثبت رسیده در این روستا 72 فقره و تعداد اسناد صادر نیز 72 فقره بوده است.

در پایان به پنج نفر از اهالی روستا به نمایندگی از بقیه سند مالکیت واحدهای مسکونی آنها اهدا شد.