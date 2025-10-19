خسروی: اجرای طرح هادی روستایی در ۷۷۵ روستای گلستان به پایان رسید

داوود خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تمام ۹۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، طرح هادی روستایی تهیه کرده است.
وی افزود: تاکنون طرح هادی در ۷۷۵ روستای استان به مرحله اجرا درآمده است.
خسروی با بیان اینکه طرح هادی به منزله شناسنامه روستاها بوده و کاربریهای عمومی و خصوصی را تعیین میکند، اظهار کرد: در سال گذشته بنیاد مسکن گلستان با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک بیش از چهار هزار و ۵۰۰ فقره سند مالکیت روستایی صادر کرده و مجموعاً تاکنون بیش از ۱۲۱ هزار فقره سند مالکیت روستایی در استان صادر شده است.
وی همچنین از احداث سالانه پنج تا هفت هزار واحد مسکونی روستایی در گلستان با استفاده از تسهیلات قرضالحسنه و کمکهای بلاعوض بنیاد مسکن به همراه مشارکت روستاییان خبر داد و گفت: برای سال جاری نیز اعتبار دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در قالب تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۳۰ ساله جهت ساخت ۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در روستاهای استان تأمین شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان در ادامه افزود: طرح هادی ۶۶۰ روستا با هدف رفع مشکلات روستاییان، تأمین زمین برای ساخت مسکن و تعیین کاربریهای عمومی بازنگری شده است که از این تعداد، بازنگری ۱۷۰ روستا در سال گذشته انجام شده است.
خسروی اظهار کرد: این اقدامات در راستای بهبود وضعیت زیربنایی و مسکن روستاییان گلستان و تسهیل در صدور اسناد مالکیت صورت میگیرد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با همکاری سایر دستگاهها تلاش میکند شرایط بهتری برای زندگی در روستاها فراهم آورد.
نظر شما