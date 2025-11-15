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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

قدردانی بغداد از پیام تبریک ایران درباره انتخابات پارلمانی عراق

قدردانی بغداد از پیام تبریک ایران درباره انتخابات پارلمانی عراق

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای از پیام تبریک عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، درخصوص برگزاری موفق انتخابات پارلمانی، تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای از عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران بابت تبریک برگزاری موفق انتخابات پارلمانی عراق تقدیر و تشکر کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، این وزارتخانه از ابراز امیدواری ایران نسبت به اینکه نتایج این انتخابات منجر به تقویت همبستگی ملی، تحکیم امنیت و حمایت از روندهای پیشرفت در عراق شود، تقدیر کرد.

وزارت خارجه عراق تاکید کرد که این رویکرد، بیان کننده عمق پیوندهای دو کشور دوست و همسایه است.

روز گذشته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در پیامی برگزاری موفق انتخابات عراق را به دولت و ملت عراق تبریک گفت.

کد مطلب 6656563

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ایران و عراق برادرهستند.

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