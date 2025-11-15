نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمندگان یگان‌های واکنش سریع نیروی دریایی سپاه دیروز صبح ساعت ۷:۳۰ پس از دستور مقام قضائی مبنی بر توقیف محموله یک فروند نفتکش با نام تجاری ( Talara) با پرچم جزایر مارشال به رصد تحرکات آن پرداخته و اقدام به رهگیری و توقیف آن نمودند.



این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که امروز صبح به منظور رسیدگی به تخلفات به لنگرگاه هدایت گردید.



نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این عملیات در راستای وظایف قانونی و به منظور حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضائی با موفقیت انجام شد که اطلاع رسانی دقیق آن نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از نفتکش و مستندات آن بوده، که این امر با تلاش رزمندگان این نیرو با موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیر مجاز محرز گردید.