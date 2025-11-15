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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد

نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد در راستای صیانت از منافع و منابع ملت ایران نفتکش (Talara) توسط رزمندگان نیروی دریای سپاه توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمندگان یگان‌های واکنش سریع نیروی دریایی سپاه دیروز صبح ساعت ۷:۳۰ پس از دستور مقام قضائی مبنی بر توقیف محموله یک فروند نفتکش با نام تجاری ( Talara) با پرچم جزایر مارشال به رصد تحرکات آن پرداخته و اقدام به رهگیری و توقیف آن نمودند.

این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که امروز صبح به منظور رسیدگی به تخلفات به لنگرگاه هدایت گردید.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این عملیات در راستای وظایف قانونی و به منظور حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضائی با موفقیت انجام شد که اطلاع رسانی دقیق آن نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از نفتکش و مستندات آن بوده، که این امر با تلاش رزمندگان این نیرو با موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیر مجاز محرز گردید.

کد مطلب 6656600
حسین کشتکار

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مبدا محموله دقیقا کدام بندر ایرانی بوده، و محموله ان دقیقا چه نوع ماده پترو شیمی است، ؟نام برده شود، خبر مبهم و غیر شفاف است
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مبدا محموله دقیقا کدام بندر ایرانی بوده، و محموله ان دقیقا چه نوع ماده پترو شیمی است، ؟نام برده شود، خبر مبهم و غیر شفاف است

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