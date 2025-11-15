خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

جشنواره «شهر» تمام شد

در هفته‌ای که گذشت، نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «شهر» که از ۱۹ آبان در پردیس سینمایی ملت آغاز شده بود، عصر پنجشنبه ۲۲ آبان در برج میلاد با اعلام برگزیدگان و برگزاری چند تجلیل، به کار خود پایان داد.

مریم پیرکاری دبیر نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر در مراسم اختتامیه این رویداد عنوان کرد: شهر و سینما، ۲ بهانه‌ای بودند که امروز ما را در کنار هم جمع کردند. بهانه‌ای که پس از جنگ ۱۲ روزه، حس همدلی را در ما تقویت کرد. خیلی خوشحالم که قرار است همدلانه در کنار هم برای ایران تلاش کنیم، هنر این کشور را ارتقا دهیم و آثار نمایشی تازه‌ای برایش تولید کنیم.

وی همچنین خبر داد: مؤسسه تصویر شهر برای دوره بعدی جشنواره فیلم فجر، تولیدات ویژه‌ای در قالب گروه تهران سینما خواهد داشت. این آثار به‌صورت اختصاصی برای جشنواره فیلم فجر ساخته می‌شوند و برای نخستین‌بار در همان‌جا به نمایش درخواهند آمد.

پیرکاری که در نشست خبری این رویداد، از نقد استقبال کرد و گفته بود که امکان ندارد فیلمی بخواهد شهرداری را نقد کند، در جشنواره حضور نداشته باشد، ما از هر طیف اثری در جشنواره داشتیم. البته فیلم سینمایی هم نبوده که شهرداری را نقد کند، امیدواریم نقدهایی که به این جشنواره شده است، در مسیر پیشرفت و تعالی آن استفاده شود، چراکه برگزاری جشنواره‌ای حرفه‌ای و کیفی، از آرزوهای هر هنرمندی است.

در این مراسم، از جمشید هاشم‌پور بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون و همچنین، از هادی حجازی‌فر برای ایفای نقش شهردار در فیلم «موقعیت مهدی» تجلیل شد.

در اختتامیه نهمین جشنواره شهر، جوایز متعددی اهدا شد که از آن جمله می‌توان جایزه بهترین سریال و فیلمنامه به سریال «پایتخت»، جایزه به جواد عزتی، پژمان بازغی، هدی زین العابدین و … اشاره کرد.

در این مراسم، منوچهر شاهسواری دبیر چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر نیز حضور داشت و در سخنانی بیان کرد: سال گذشته در جشنواره ملی فیلم فجر، بحث رویکرد ملی، مادر وطن و مادر به‌عنوان مفهوم اصلی حاکم بر جشنواره انتخاب شد. مدت زیادی نگذشته بود که تبلور عینی این انسجام و این رویکرد را در صحنه اجتماعی خودمان دیدیم.

در این مراسم همچنین عنوان شد که تندیس جشنواره فیلم «شهر» با الهام از یک کلید زیبا که در متون و نقش‌برجسته‌های ما وجود دارد، ساخته شده است و در واقع ساختار تندیس با الهام از آثار پرویز تناولی شکل گرفته است.

درگذشت همایون ارشادی؛ مرد باوقار سینمای ایران

در هفته‌ای که گذشت، همایون ارشادی بازیگر باسابقه سینمای ایران بعد از یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.

ارشادی در فیلم‎‌هایی همچون «طعم گیلاس»، «درخت گلابی»، «پارتی»، «واکنش پنجم»، «پرونده هاوانا»، «زندگی با چشمان بسته»، «آل»، «یک سطر تا واقعیت»، «نارنجی‌پوش»، «اشباح» و … نقش آفرینی داشته است.

مراسم یادبود زنده یاد همایون ارشادی بازیگر پیشکسوت نیز عصر جمعه ۲۳ آبان با حضور همکاران قدیمی‌اش و جمعی از هنرمندان با پخش خاطراتی از زندگی هنری‌اش برگزار شد. در این مراسم هنرمندانی همچون بهمن فرمان‌آرا، احترام برومند، امین حیایی، علی مصفا، امیرحسین رستمی، کوروش تهامی، رضا کیانیان، سارا بهرامی، فرهاد آئیش، مائده طهماسبی، عبدالرضا فیاضی، مهرواره شریفی‌نیا، رضا ناجی، اکرم محمدی، مسعود فروتن، سلمان فرخنده، عباس نادران، نظام الدین کیایی، جمال ساداتیان، مهوش وقاری، منوچهر علیپور، یوسف مرادیان، محمود گبرلو حضور داشتند.

جشنواره جهانی فجر در آستانه برگزاری

در حالی که قرار است چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از ۵ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۴ به دبیری روح‌الله حسینی در شیراز برگزار شود، هفته گذشته، جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره با حضور اعضای شورا برگزار شد و اهم موضوعات مربوط به این جشنواره مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

رائد فریدزاده، روح‌الله حسینی، مهدی رنجبر، محسن پاپری‌زارعی، همایون اسعدیان، علیرضا شجاع‌نوری، محمدحسن اسدی، حجت‌الله رضایی و اسماعیل بقایی اعضای شورای سیاستگذاری چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر را تشکیل می‌دهند.

در حالی که به نظر می‌رسید جشنواره جهانی فیلم فجر، تایید فیاپف را از دست داده است، چون در برگزاری آن وقفه افتاده بود و در زمان برگزاری نیز نباید تغییری صورت گیرد تا تراز جهانی جشنواره حفظ شود و مورد تایید فیاپف باشد اما در این جلسه مطرح شد که چنین اتفاقی نیفتاده است و رائد فریدزاده تصریح کرد: ما یک جشنواره حرفه‌ای در تراز جهانی برگزار می‌کنیم که در میان ۱۴ جشنواره برتر فیاپف قرار دارد و از این‌رو، ساختار جشنواره باید براساس دستورالعمل‌های فیاپف تنظیم شود.

در این جلسه همچنین، روح‌الله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، اهم کارهایی را که تاکنون در جشنواره صورت گرفته، تشریح کرد و افزود: کار جشنواره جهانی پس از پشت سر گذاشتن جنگ ۱۲ روزه و بازگشت اسنپ‌بک، با این امید و دل‌خوشی از سر گرفته شد که شهر شیراز میزبان ما خواهد بود. اواسط مهر تفاهم‌نامه برگزاری جشنواره در شیراز امضا شد و به‌صورت رسمی وارد فرآیند برگزاری جشنواره در این شهر شدیم. از سال گذشته فرآیندثبت‌نام فیلم‌ها آغاز شده و نهم مهر به‌عنوان پایان مهلت ثبت آثار در فراخوان اعلام شد. تا این تاریخ، ۸۹۶ فیلم شامل فیلم‌های بلند، کوتاه و مستند ثبت شده‌اند. امسال فیلم‌های بلند در چهار بخش جشنواره حضور دارند.

بر اساس گفته دبیر جشنواره، رویکرد در انتخاب فیلم‌ها، رویکرد شاعرانه با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و تمدنی ما و مزیت‌های سینمای ایران است.

رونمایی از اولین کتاب پیمان معادی / لحظه‌ای شیرین‌تر از فرش قرمز

هفته گذشته، مراسم رونمایی از کتاب «استادان بزرگ بازیگری و شیوه‌های آموزش آن‌ها» نوشته ریچارد برسوف و ترجمه پیمان معادی، برگزار شد.

پیمان معادی این اتفاق را لحظه‌ای زیبا، جذاب و دلنشین دانست و گفت: این لحظه، خیلی جذاب‌تر از لحظاتی است که ما در فرش قرمزها یا در افتتاحیه فیلم‌ها داشتیم. برای من اولین تجربه است. نه خودم را مترجم می‌دانم نه صاحب سبک در این رشته، صرفاً تلاشی با کمک دوستان بوده است و خیلی خوشحالم که به ثمر رسیده و به قول آرش حیدریان وسواس‌هایی که آبروی‌مان نرود.

وی همچنین خبر داد: کتاب دیگری را که یک سال و نیم پیش شروع کردیم به زودی تمام می‌شود و به همت دوستان امیدوارم سال آینده کتابی در زمینه فیلمنامه‌نویسی منتشر کنیم.

در این مراسم، پارسا پیروزفر، حسین پاکدل، مجتبی جباری و همسرش، حمید علیدوستی و سروش صحت حضور داشتند.