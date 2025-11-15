به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور صبح امروز شنبه ۲۴ آبان ماه از عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان مدیر برتر در حوزه عمل به سیاست‌های جوانی جمعیت تقدیر شد.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولین، وزرا، رؤسای دستگاه‌ها، نخبگان، اساتید دانشگاه و خانواده‌ها و اقوام محلی ایران برگزار و از برترین‌های این حوزه قدردانی شد.

در این مراسم پزشکیان، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت و حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران سخنرانی و در سخنان خود بر لزوم رفع مشکل بحران جمعیت در ایران، فراهم کردن شرایط مناسب برای اشتغال و ازدواج جوانان، رفع موانع ازدواج و فرزندآوری، اصلاح نگرش و نگاه نسل جوان به موضوع ازدواج، توجه به خانواده در نظام آموزش و پرورش، تکریم سالخوردگان، اصلاح قوانین و … تأکید کردند.

در این مراسم همچنین از سه مدیر برتر حوزه جمعیت، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان پزشکی قانونی تقدیر شد.

تقدیر از یک خانواده با هشت فرزند به عنوان خانواده برتر، تقدیر از نخبگان، سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌های خصوصی، رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مدیران برتر حوزه جمعیتی از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

گفتنی است در این مراسم از فرزند سپهبد شهید سردار محمد باقری و خانواده شهید سرافراز سرتیپ میثم رضوان پور از شهدای جنگ تحمیلی اخیر تقدیر شد.

یادآور می‌شود در این مراسم از کارت امید مادر و تمبر یادبود سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت رونمایی شد.