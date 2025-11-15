معرفی برگزیدگان سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، مردم، کنشگران جمعیت، خانواده‌ها، سمن‌ها و جمعی دیگر از مسئولان کشوری در سالن اجلاس سران برگزار و از برگزیدگان این دوره با حضور رئیس جمهوری تقدیر شد.

بخش خانواده

برگزیده اول: محمد کمالی میرزاجعفری و فرزانه عبداللهی / بجنورد

برگزیده دوم: مسعود رضائیان سالکی و شهره هدیه‌لو / قم

بخش رسانه

برگزیده اول: تلویزیون اینترنتی جوانه؛ حسین حسین‌زاده

برگزیده دوم: خبرگزاری بسیج؛ امیرمحمد نیک‌آمال

برگزیده سوم: رادیو تهران؛ مینا نیکانیک

شایسته تقدیر: صداوسیمای مرکز اصفهان؛ سید پروین امامی

سازمان‌های مردم‌نهاد

برگزیده اول: مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان؛ محمود تاجیک

برگزیده دوم: مؤسسه حس خوب زندگی و آرامش؛ علی اصغر رحیمی‌آرا

دستگاه‌های اجرایی

برگزیده اول: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برگزیده دوم: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برگزیده سوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شایسته تقدیر: سازمان ثبت احوال کشور

شایسته تقدیر: قوه قضائیه

شایسته تقدیر: وزارت نیرو

شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی

برگزیده اول: شرکت توزیع نیروی برق قزوین؛ یوسف اینانلوپور

برگزیده دوم: شرکت آب و فاضلاب کردستان؛ محمد فرهاد

شایسته تقدیر: شرکت پلیمرسازان سینا دلیجان؛ محسن ابوالقاسمی

بخش مدیران

برگزیده اول: ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

برگزیده دوم: سید حمید پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سید عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزیده سوم: عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام ربانی؛ نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

نخبگان

برگزیده اول: حمیده بشیری؛ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برگزیده دوم: مریم زارع‌شحنه؛ استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

برگزیده سوم: ناهید ابوالپور؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیران برتر استانی



منصور بیجار؛ استاندار سیستان و بلوچستان، مهدی جمالی‌نژاد؛ استاندار اصفهان، بهرام سرمست؛ استاندار آذربایجان شرقی، سید محمدرضا موالی‌زاده؛ استاندار خوزستان، علی‌ضامن صالحی‌فرد؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، نیروهای مسلح (مجاهدین حوزه جمعیت)

فرمانده برتر: شهید سپهبد محمد باقری؛ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

خانواده برتر: شهید سرتیپ میثم رضوان‌پور؛ معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین

دستگاه برتر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کنشگران جمعیتی محلات

شایسته تقدیر: گروه مادران انقلابی مادرانه، مهر مادری، گروه سفیران نجات، گروه خیریه ائمه بقیع، کنشگران مردمی

شایسته تقدیر: معصومه گیل‌آبادی؛ جبهه مردمی جنوب غرب استان تهران، رعنا نصرزاده؛ مرکز نیکوکاری بانوان نصر