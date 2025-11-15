به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری در نشست رؤسای آموزش و پرورش مناطق و نواحی استان، انسجام و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مدنی را عامل مهمی در شکلگیری حکمرانی کارآمد دانست.
وی افزود: ظرفیتهای مردمی و اجتماعی زمانی به موتور محرک توسعه تبدیل میشوند که با برنامهریزی هدفمند در مسیر درست به کار گرفته شوند.
استاندار هرمزگان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم نسبت به آموزش و پرورش گفت: قرار داشتن این حوزه در مرکز برنامههای توسعه ملی نشانه توجه ویژه به تربیت سرمایه انسانی توانمند برای آینده کشور است.
به گفته وی پیوند میان آموزش، پژوهش و فناوری میتواند زنجیره تربیت و پرورش نیروی متخصص و خلاق را تقویت کند.
آشوری پرورش شخصیت، تقویت مهارتها و شکوفاسازی تواناییهای فردی دانشآموزان را از مهمترین مأموریتهای نظام آموزشی دانست و افزود: خروجی مدرسه باید نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و خلاق باشد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: جامعه توسعهیافته محصول انسانهای مهارتمند و خودباور است و مدرسه نقطه آغاز این مسیر به شمار میآید.
وی همچنین تأکید کرد: آموزش صرفاً انتقال دانش نیست و مهارتهای اجتماعی و هیجانی از جمله گفتوگو، مدیریت خشم، همدلی، تصمیمگیری و حل مسئله باید جایگاه پررنگتری در برنامههای تربیتی مدارس داشته باشد. او افزود تقویت این مهارتها میتواند از بروز ناهماهنگیهای فردی و سازمانی در آینده پیشگیری کند.
استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از توسعه فضاهای آموزشی در استان، توجه به کیفیت تربیتی را شرط اصلی موفقیت دانست.
او ابراز امیدواری کرد: همراهی خیرین، مدیران، فرهنگیان و سایر نهادهای اثرگذار، هرمزگان بتواند به الگویی موفق در نظام آموزشی کشور تبدیل شود.
آشوری در پایان بر استمرار نشستهای تخصصی برای تبادل نظر و ارتقای حکمرانی آموزشی تأکید کرد و گفت: این جلسات فرصتی ارزشمند برای بهبود روندها و تقویت تصمیمسازی در حوزه تعلیم و تربیت است.
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