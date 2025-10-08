به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده، عصر چهارشنبه در نشست مشترک با استاندار گلستان، عدالت آموزشی را یکی از اصول کلیدی دولت چهاردهم معرفی کرد و گفت: عدالت آموزشی برای ما صرفاً یک شعار نیست بلکه در عمل و سیاست‌های وزارتخانه به وضوح دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه یادگیری، افزود: مدرسه باید فراتر از آموزش علوم پایه باشد و نقش کلیدی در تربیت شهروندان مسئول، خلاق و متعهد به ارزش‌های ایرانی ‌اسلامی ایفا کند.

به گفته وی ، توجه به کیفیت آموزش و فراهم کردن فرصت‌های برابر به ویژه در مناطق محروم، یک ضرورت ملی است.

معاون آموزش ابتدایی گفت: هدف ما تربیت نسلی است که علاوه بر سواد علمی، مهارت‌های حل مسئله، کار گروهی، گفتگو و احترام به قانون را نیز فرا گیرد. این مهارت‌ها باید از مقطع ابتدایی نهادینه شود.

رضوان حکیم‌زاده، ضمن قدردانی از همکاری‌های آموزش و پرورش گلستان، این استان را یکی از پیشروان اجرای سیاست‌های عدالت آموزشی دانست و گفت: همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش و نهادهای مردمی در گلستان الگویی موفق برای سایر استان‌ها به شمار می‌رود.

حکیم‌زاده تأکید کرد: آینده کشور در کلاس‌های درس امروز شکل می‌گیرد و فراهم کردن آموزش عادلانه و باکیفیت، سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار ایران است.

در این نشست، تقویت آموزش‌های تربیتی، مهارتی و شهروندی در دوره ابتدایی نیز مورد تأکید قرار گرفت.