۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

حکیم‌زاده: تربیت مهارت‌محور باید از دوره ابتدایی آغاز شود

گرگان- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: پرورش مهارت‌های زندگی باید از دوره ابتدایی آغاز شود تا دانش‌آموزان برای آینده بهتر آماده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده، عصر چهارشنبه در نشست مشترک با استاندار گلستان، عدالت آموزشی را یکی از اصول کلیدی دولت چهاردهم معرفی کرد و گفت: عدالت آموزشی برای ما صرفاً یک شعار نیست بلکه در عمل و سیاست‌های وزارتخانه به وضوح دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه یادگیری، افزود: مدرسه باید فراتر از آموزش علوم پایه باشد و نقش کلیدی در تربیت شهروندان مسئول، خلاق و متعهد به ارزش‌های ایرانی ‌اسلامی ایفا کند.

به گفته وی ، توجه به کیفیت آموزش و فراهم کردن فرصت‌های برابر به ویژه در مناطق محروم، یک ضرورت ملی است.

معاون آموزش ابتدایی گفت: هدف ما تربیت نسلی است که علاوه بر سواد علمی، مهارت‌های حل مسئله، کار گروهی، گفتگو و احترام به قانون را نیز فرا گیرد. این مهارت‌ها باید از مقطع ابتدایی نهادینه شود.

رضوان حکیم‌زاده، ضمن قدردانی از همکاری‌های آموزش و پرورش گلستان، این استان را یکی از پیشروان اجرای سیاست‌های عدالت آموزشی دانست و گفت: همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش و نهادهای مردمی در گلستان الگویی موفق برای سایر استان‌ها به شمار می‌رود.

حکیم‌زاده تأکید کرد: آینده کشور در کلاس‌های درس امروز شکل می‌گیرد و فراهم کردن آموزش عادلانه و باکیفیت، سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار ایران است.

در این نشست، تقویت آموزش‌های تربیتی، مهارتی و شهروندی در دوره ابتدایی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

