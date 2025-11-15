جنبش انصارالله: با هر گونه تجاوز به یمن مقابله به مثل خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد الفرح» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به قطعنامه شورای امنیت درباره تمدید یکساله تحریم ها علیه این کشور گفت: ما به هر کسی که به منافع مردم یمن حمله کند یا سعی در آسیب رساندن به حاکمیت و تصمیم‌گیری آن داشته باشد، پاسخ متقابل خواهیم داد.

الفرح در ادامه سخنانش افزود: ما در حفاظت از حقوق خود و دفاع از دین و کرامت مردم‌مان با تمام ابزارهای مشروع تردید نخواهیم کرد.

وی تصریح کرد: شورای امنیت پس از سال‌ها چشم‌پوشی از جنایات نسل‌کشی در غزه، همچنان بدترین نمونه از استانداردهای دوگانه را ارائه می‌دهد و به بستری برای اشتراک منافع غرب تبدیل شده است.

این عضو ارشد جنبش انصارالله همچنین گفت: رأی ممتنع روسیه و چین در رأی‌گیری برای تمدید تحریم‌های یمن در شورای امنیت، موضعی است که بیانگر بیداری انسانی و اخلاقی است. هر چند ما امیدوار بودیم که موضع روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل، رد نهایی و وتوی قطعنامه باشد، اما از موضع این دو کشور به دلیل رد سوءاستفاده از شورای امنیت و به دلیل بازگرداندن تعادل در مواجهه با سلطه غرب قدردانی می‌کنیم.

محمد الفرح خاطرنشان کرد: آنچه غرب و آمریکا در حمایت آشکار از دشمن اسرائیلی انجام می‌دهند، نشان می‌دهد که تحریم‌هایی که آنها به دنبال اعمال آن بر یمن هستند، چیزی جز ابزاری برای خدمت به اهداف صهیونیستی و مجازات مردم یمن به دلیل ایستادگی در کنار غزه نیست.

وی در پایان تأکید کرد: ما بدون هیچ تردیدی به موضع خود در برابر سلطه آمریکا و غرب بر ملت‌ها و کشورهای منطقه خود ادامه خواهیم داد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، تحریم‌های مربوط به یمن به‌مدت یک سال دیگر تمدید می‌شود.

این تحریم‌ها شامل اقدامات مالی و ممنوعیت سفر در چارچوب قطعنامه ۲۱۴۰ است.

شورای امنیت در این قطعنامه که با ۱۳ رأی موافق و دو رأی ممتنع روسیه و چین تصویب شد، بدون اشاره به تجاوز یکجانبه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به یمن، حملات انصارالله از طریق مرزها و دریا را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این حملات شد.