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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۸:۰۰

خلبان آمریکایی: پدافند یمن پیشرفته‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد

خلبان آمریکایی: پدافند یمن پیشرفته‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد

یک خلبان آمریکایی به قدرت پدافندی پیشرفته یمن اعتراف کرد و گفت: پدافند یمن پیشرفته‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سایت آمریکایی تسک اند پرپس فعال در حوزه امور نظامی گزارش داد، پدافند هوایی یمن قدرتمندتر از آن چیزی است که تصور می‌شد.

در این گزارش به نقل از خلبان پرواز آزمایشی هواپیمای بی ۵۲ آمریکا آمده است، عملیات در یمن نشان داد که پدافند هوایی این کشور بسیار پیشرفته‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد.

وی اضافه کرد: پدافند هوایی این کشور باعث شد حملات مستقیم جنگنده‌های آمریکایی علیه یمن با ریسک بالایی انجام شود.

پیشتر نیز روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت: رژیم صهیونیستی همچنان نسبت به افزایش قدرت نیروهای انصارالله یمن نگران است. موضع گیری های محافل امنیتی در رژیم صهیونیستی در خصوص نحوه مقابله با انصارالله یمن بعد از آتش بس در غزه تشدید شده است. این موضع گیری ها نشان می‌دهد که تل آویو نسبت به گسترش توان نظامی یمن و ارتقای آن نگران است.

کد مطلب 6655957

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      25 63
      پاسخ
      چند جنگنده اسرائیل و آمریکا را سرنگون کرده یا چند موشک های آنها رهگیری کرده جواب منفی است
      • دیلمان IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        36 3
        همین که در دنیای فناوری امروز با هواپیماهای پیشرفته ضد رادار ،به راحتی نتونی بمباران کنی وباید با شرایط خاص ومحافظت بیست درصد توان دشمن قابل ارائه باشد خود قدرت رادار را می رساند والا تخریب صد در صدی ظرف دوروز انجام میگرفت
      • علی IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        33 5
        زنده باد قهرمانان یمنی
      • امید IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        28 7
        خود خلبان آمریکایی اعتراف کرده بعد هموطن ما کاسه داغ تر از آش شده
      • احمد IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        26 5
        ظرف مدت کوتاهی بالای ۲۰فروندrq90آمریکاوچندفروندf18راساقط کردندآمریکاتهاجم خودرامجبورشدمتوقف کنداینهاتمامابیانگرتوان بالای نظامی یمن درمواجهه باابرقدرت نظامی جهان است
      • میگ میگ IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        4 1
        20فروندازتهاجمی ترین پهپادهای جهان رانابودکردند،آرکیو9پهپادفوق پیشرفته که ستون فقرات نیروهوایی امریکادرمنطقه است واکثرحملات هوایی اش بااین پهپاده،،یک فرونداف 18که ازترس اثابت موشکهای کروزانصارالله موقع فرارازباندهواپیمابر در دریاسقوط کرد....وقتی اطلاعات نداری خواهشا حرف نزن
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      47 9
      پاسخ
      تنها کشور ابر قدرت عربی :یمن قهرمان است :::::گاو شیرده دیگر کشورهای عربی
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      23 4
      پاسخ
      از نگرانی بمیرند
      • IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        0 0
        تو کشورهای عربی همه شون مزدور یهود وآمریکا شدن تنها یمن انصار وحزب الله بودن که از کشورهای اسلامی و شرافت عربی دفاع می‌کند
    • حسین IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      20 5
      پاسخ
      درود بر یمن
    • عبدالله IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      15 3
      پاسخ
      کسانی که نسل کشی می‌کنند باید محاکمه شوند توصیه من به نتانیاهو این است که خودش را معرفی بکند
    • IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      7 12
      پاسخ
      یک از دوستان نوشته 20فروندارکیو9واف 18دریمن ساقط شده ایناراازکجامیاری یمن یک کشور فقیر هست و تعداد محدوی موشک سام 2مال 50سال پیش هست در اختیار دارده وهیچ شانسی در مقابل هواپیما های پیشرفته آمریکا یی واسراییلی ندارند راحت درمقابل جنگ الکترونیک منحرف میشوند حتی امروزه نسل جدید و پیشرفته اس 300و400کاری ازشون برنمیاد
      • حسین IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        6 1
        منم در جواب شما میگم شما این چرت و پرت هارو از کجا میاری همین بمن مگه از اون فاصله اسراییل نزد یا ناو های امریکایی فراری نداد من نمیگم جنگنده امریکا زد ولی حداقل دیدیم ناوهای امریکایی فراری داد کمی تفکر هم خوبه
      • یک نفر IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        5 1
        پس این خلبانه چی میگه؟؟
    • جهانبخش IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      1 1
      پاسخ
      هیج کاری نشد نداره رادار و پدافند برای بی 2 و اف 35 و پهپاد های این از خدا بی خبران رو میشه خیلی ساده ساخت قوانین فیزیک نشد را شد میکنه کار نشد نداره ااکواج الکترومعناطیس نشد لیزر نور صدا حرارت و .... هر جه زودتر بهتر درود بر حزب الله و یمن قهرمان
    • علیرضا IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      5 2
      پاسخ
      اولین کسی که درآخرزمان امام عصر(ع)رایاری میکندسیدیمانی است که ازیمن برمی خیزد
    • سعید‌آریایی IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      پدافند‌یمن‌با‌فناوری‌روسیه‌به‌اوج‌می‌رسد،حتی‌ تکنولوژی‌آن‌ناشناخته‌هست
    • رضا IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      من از نیروها مردمی یمن تقاضاد آرم همان طور که از مردم غزه با موشکهاوپهپادها دلیرانه پشتیبانی کردید عملیات دلیرانه خودرا برای از بین بردن دشمنان مردم سودان نیز انجام دهید ملت ماوسپاه ایران پشتیبان شمایند
    • لبیک IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      5 2
      پاسخ
      امریکا طبل تو خالی است
      • IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
        0 0
        طالبان با دمپایی و کلاشینکف آمریکا را با اردنگی از افغانستان انداخت بیرون!
    • هرمز ایرانی IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      اسرائیل باید ازنگرانی بمیرد. و منتظر فتح و نابودی کشورش توسط گروه های مقاومت در منطقه بماند .هرچه بیشتر ضربه بزند و جنایت کند بیشتر در باتلاق فرو می‌رود و درنهایت نابود می‌شود
    • مشهدی IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      انشااله روزی که در قران وعده داده شده نزدیک است.
    • مجید IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
      0 0
      پاسخ
      برای همین عربستان چند سال بمب باران کرد حتی بدون سرنگونی یک هواپیما
    • IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      با این همه قدرت فناوری چرا یک کشور تجزیه شده و چپاول شده هستند

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