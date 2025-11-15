ترگل، کتابی برای خواندن و برنده شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ظهراب‌زاده روز شنبه گفت: تاکنون دو دوره مسابقه فرهنگی و کتابخوانی برگزار شده است. اولین مسابقه کتابخوانی در سال ۱۴۰۲ در شهر تبریز و مسابقه دوم در سال ۱۴۰۳ به صورت نیمه‌استانی و در ۵ مسجد شامل مسجد دانشگاه تبریز، اهر، سهند، مرند و هادیشهر برگزار شد و ۲ هزار و ۶۰۰ نفر در آن شرکت کرده بودند.

وی با اشاره به جزئیات مسابقه کتابخوانی ترگل ادامه داد: امسال مسابقه کتابخوانی ترگل در تمامی شهرهای آذربایجان شرقی و به‌صورت مشترک برای برادران و خواهران برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این مسابقه ویژه دانش‌آموزان دوره راهنمایی، دبیرستان و دانشجویان است.

امام جماعت مسجد بقیه الله خاطرنشان کرد: علاقه مندان تا هفتم آذرماه فرصت دارند در این مسابقه ثبت نام کنند.

و تا روز برگزاری مسابقه می‌توانند کتاب "ترگل" را خلاصه‌نویسی کنند.

به ۵۰ نفر از بهترین خلاصه‌ها کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی اهدا می‌شود.

وی افزود: روز ۱۰ بهمن‌ماه مسابقه به‌صورت همزمان در مُصلاهای تمام شهرهای استان برگزار خواهد شد و همزمان با جشن نیمه‌شعبان، مراسم اختتامیه و اهدای جوایز در مصلی تبریز برگزار می‌گردد.

ظهراب زاده در پایان با دعوت از نوجوانان و جوانان برای شرکت در این مسابقه گفت: این مسابقه با هدف گسترش فرهنگ مطالعه، تقویت مهارت کتابخوانی و ایجاد نشاط فرهنگی برگزار می‌شود و امیدواریم امسال شاهد مشارکت پرشور جوانان سراسر استان باشیم.

بنا به گفته وی جایزه نفر اول ۱۰ میلیون تومان، نفر دوم ۸ میلیون تومان، نفر سوم ۶ میلیون، نفر چهارم چهار میلیون و نفر پنجم دو میلیون تومان است.