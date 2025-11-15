به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در ستاد ساماندهی امور جوانان استان کرمان که با محوریت برنامههای حوزه ازدواج و خانواده برگزار شد، گفت: تولید آثار فرهنگی بازتاب دهنده ظرفیتهای هویتی و هنری استان کرمان است و باید در برنامههای مختلف دستگاهها مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه جوانان در استانداری یزد، افزود: توقعات من از اداره کل ورزش و جوانان استان بالا است و برگزاری جلسات ستاد باید با جدیت و بهطور مستمر دنبال شود و انتظار دارم رویکرد جدیدی در حوزه ورزش و جوانان شکل بگیرد.
استاندار کرمان همچنین به نقش بانکها در حمایت از جوانان اشاره کرد و افزود: با توجه به آمار پایین اعطای تسهیلات جوانی جمعیت و ازدواج، از شورای هماهنگی بانکها خواستهایم این موضوع را جدی پیگیری و گزارش کاملی در این زمینه ارائه دهند.
مقام عالی دولت در استان کرمان گفت: مردم کرمان حق دارند بدانند کدام بانکها در اعطای تسهیلات فعال هستند تا بتوانند سپردههای خود را در جهت حمایت از جوانان و استان قرار دهند.
طالبی، تأکید کرد: پیگیری عملی موضوعات مرتبط با ازدواج و جوانان باید در دستور کار جلسات آینده ستاد قرار گیرد و از مدیران استان انتظار دارم گزارشهای مستمر در این زمینه ارائه کنند.
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