به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری اولین رویداد استانی ایده‌پردازی در حوزه جوانی جمعیت که با حضور امام جمعه کرمان برگزار شد گفت: در حوزه جوانی جمعیت نیازمند کار پیوسته و برخوردار از پشتوانه علمی و اجرایی هستیم.

وی، اثربخشی سیاست‌های تشویقی را مهم دانست و ادامه داد: مشوق‌های جمعیت جوانی باید به این سمت بروند که نگرانی‌ها و دغدغه‌های خانواده‌ها را نسبت به آینده فرزندان خود برطرف کنند.



استاندار کرمان ابراز داشت: از عوامل اصلی مانع در فرزند آوری، نگرانی نسبت به آینده است و مشوق‌هایی برای تضمین آینده از جمله تحصیل، اشتغال و غیره مطرح می‌شود.

طالبی، با اشاره به سیاست‌گذاری‌های بومی ادامه داد: باید بدانیم در بخش‌های مختلف چه سیاستی را می‌توانیم پیش بگیریم و ضمن بهره از تجربیات گذشته و حتی جهانی؛ سیاست‌گذاری‌های خاص با مدل بومی را در این حوزه در استان کرمان تعریف و اعمال کنیم.

وی گفت: از کارهایی که باید در استان انجام دهیم، تمرکز بر ایجاد اشتغال به عنوان مشوق اقتصادی است و سیاست اشتغال را با کمک بخش خصوصی ایجاد کرد.

استاندار کرمان بیان داشت: باید سیاست‌های هوشمندانه و مبتنی بر شناخت از جامعه و ویژه گروه‌های هدف در راستای جوانی جمعیت را داشت.