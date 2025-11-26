  1. استانها
  2. کرمان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

طالبی:مشوق‌های جوانی جمعیت، نگرانی خانواده‌ها رانسبت به آینده کاهش دهد

طالبی:مشوق‌های جوانی جمعیت، نگرانی خانواده‌ها رانسبت به آینده کاهش دهد

کرمان- استاندار کرمان گفت: مشوق‌های جوانی جمعیت باید به این سمت بروند که نگرانی‌ها و دغدغه‌های خانواده‌ها را نسبت به آینده فرزندان خود برطرف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری اولین رویداد استانی ایده‌پردازی در حوزه جوانی جمعیت که با حضور امام جمعه کرمان برگزار شد گفت: در حوزه جوانی جمعیت نیازمند کار پیوسته و برخوردار از پشتوانه علمی و اجرایی هستیم.

وی، اثربخشی سیاست‌های تشویقی را مهم دانست و ادامه داد: مشوق‌های جمعیت جوانی باید به این سمت بروند که نگرانی‌ها و دغدغه‌های خانواده‌ها را نسبت به آینده فرزندان خود برطرف کنند.

استاندار کرمان ابراز داشت: از عوامل اصلی مانع در فرزند آوری، نگرانی نسبت به آینده است و مشوق‌هایی برای تضمین آینده از جمله تحصیل، اشتغال و غیره مطرح می‌شود.

طالبی، با اشاره به سیاست‌گذاری‌های بومی ادامه داد: باید بدانیم در بخش‌های مختلف چه سیاستی را می‌توانیم پیش بگیریم و ضمن بهره از تجربیات گذشته و حتی جهانی؛ سیاست‌گذاری‌های خاص با مدل بومی را در این حوزه در استان کرمان تعریف و اعمال کنیم.

وی گفت: از کارهایی که باید در استان انجام دهیم، تمرکز بر ایجاد اشتغال به عنوان مشوق اقتصادی است و سیاست اشتغال را با کمک بخش خصوصی ایجاد کرد.

استاندار کرمان بیان داشت: باید سیاست‌های هوشمندانه و مبتنی بر شناخت از جامعه و ویژه گروه‌های هدف در راستای جوانی جمعیت را داشت.

کد خبر 6669253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها