استاندار کرمان: سهم کتاب و نشر در اقتصاد خلاق کرمان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با بیان اینکه فرهنگ زیربنای توسعه است گفت: برای ارتقای زیرساخت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری؛ اگر سرمایه انسانی ارتقا نیابد، توسعه نیز پایدار نخواهد بود.

وی کتاب و فرهنگ را قوام دهنده و فراهم آورنده بسترهای توسعه پایدار دانست و با اشاره به نقش فرهنگ کتابخوانی در سند «کرمان برفراز» افزود: توسعه سرمایه انسانی و آموزش را ذیل مباحث فرهنگی سند «کرمان برفراز» دنبال خواهیم کرد.

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه سواد پایه و مهارت‌های شناختی را باید در مدارس گسترش داد، اظهار داشت: دسترسی عادلانه به کتاب را در مناطق محروم به شکل بسته‌های کتاب خانوادگی و باشگاه‌های کتابخوانی و فعالیت‌های کتابخوانی دانش‌آموزی مورد توجه قرار داده‌ایم.

طالبی، از اهمیت همکاری جدی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها با کتابخانه‌ها گفت و بیان کرد: کتاب می‌تواند حلقه یادگیری مادام العمر را ایجاد کند.

وی افزود: در حفظ هویت و بازشناخت هویت کرمان، کتاب نقش اساسی دارد و برای بازخوانی مفاخر کرمان یه ابزار کتاب نیاز داریم.

استاندار کرمان اضافه کرد: اگر می‌خواهیم فرهنگ و تمدن استان کرمان را معرفی کنیم و از خواستگاه‌های تمدن شهداد و جیرفت و نقاط دیگر تا مفاخر ادبی و هنری بگوییم؛ کتاب بهترین ابزار دستیابی به این هدف است.

استاندار کرمان با بیان اینکه سهم کتاب و نشر در اقتصاد خلاق کرمان باید افزایش یابد افزود: راه‌اندازی خانه خلاق نشر و محتوا در استان کرمان جزو برنامه‌هایی است که پیوند مناسبی بین کتاب و توسعه در استان ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه کتاب در طرح «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» نقش‌آفرینی دارد؛ اظهار داشت: نگاهمان این است که در همه گردشگاه‌ها، کتاب نمایش خوبی از خود در اماکن تاریخی به ویژه در معرفی تاریخی و فرهنگ و هنر به مهمانان داشته باشد.

استاندار کرمان از مشکلات این استان در سرانه کتابخوانی، توزیع ناعادلانه فضاهای کتابخانه و کمبود پاتوق‌های فرهنگی و فضاهای جمعی کتابخوانی گفت و تاکید کرد: باید همت کنیم تا در برنامه منسجم با مدیران فرهنگی از این مشکلات عبور کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید دسترسی و عدالت فرهنگی مناسبی در مناطق مختلف استان ایجاد کنیم ادامه داد: کتابخانه‌های سیار را در مناطق کمتر برخوردار گسترش دهیم. شبکه‌ای از کتابداران و کتابخوان‌ها را ایجاد و حمایت مناسبی را به ویژه در حوزه فناوری در حوزه کتاب انجام دهیم.

طالبی، تولید کتاب‌های دیجیتال، پادکست و تاریخ شفاهی مورد توجه قرار داد و گفت: «کرمان برفراز» و قدرتمند با ارتقای شاخص‌های حوزه کتابخوانی محقق می‌شود و به توسعه فرهنگی و اقتصاد در کنار هم توجه کنیم.

استاندار کرمان اظهار داشت: باید پیوند مناسب، روشن، شفاف و اثرگذار بین کتاب و توسعه در استان کرمان ایجاد کنیم.

گفتنی است در این مراسم از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر سه کتاب «تب ناتمام»، «همسفر آتش و برف» و «خانوم ماه» رونمایی شد.