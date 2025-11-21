طالبی: بهترین زیست‌ بوم‌ نوآوری و فناوری کشور در کرمان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، جمعه شب در جریان بازدید از خانه خلاق و نوآوری فرا مهارت با اشاره به اهمیت گفتمانسازی در توسعه علمی اظهار کرد: نخستین مسئولیت خود را در استان کرمان، ایجاد درک مشترک و گفتمان مؤثر در حوزه دانشبنیان دانستیم تا مدیران و مسئولان از نظر ذهنی به این عرصه نزدیک شوند و نقش حمایتی خود را ایفا کنند.
وی با بیان اینکه فضا برای انجام کارهای بزرگ در کرمان فراهم است، افزود: استان کرمان امروز در سطح کشور جایگاه برجستهای در حوزه دانشبنیان کسب کرده و این مسیر باید با حضور نیروهای دلسوز و متخصص تداوم یابد.
استاندار کرمان همچنین به امضای تفاهم نامه مشترک با وزارت دفاع اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه بستری مناسب برای همکاریهای مشترک و اجرای پروژههای دانشبنیان با مشارکت شرکتهای فناور ایجاد کرده است.
طالبی، با تأکید بر ظرفیتهای قابل اتکای استان کرمان در حوزههای نوآوری و خانههای خلاق اظهار داشت: کرمان از استعداد جوانان متخصص و زیرساختهای نوآورانه برخوردار است و بر همین اساس، تقویت این حوزه و ایجاد یکی از بهترین زیست بومهای فناوری و نوآوری کشور را در دستور کار قرار دادهایم.
وی به برگزاری بوت کمپ هوش مصنوعی و امنیت سایبری اشاره کرد و گفت: شرکتکنندگان این دوره توانستند با برخی نهادها ارتباط مؤثر برقرار کنند و زمینه همکاری برای تولید محصولات فناورانه را فراهم سازند؛ این خود نشاندهنده پتانسیل قابل توجه استان کرمان در حوزه فناوری است.
استاندار کرمان همچنین با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای گسترده فناوری، نوآوری و هوش مصنوعی در استان افزود: «برنامه لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» فقط معطوف به گردشگری نیست، بلکه برگزاری رویدادهای متنوع در حوزههای گوناگون را دنبال میکند تا کرمان به کانون توجه ملی تبدیل شود.
وی تأکید کرد: وقتی نام کرمان برده میشود، باید ذهنها به سوی شهر شهید سلیمانی، شهر هوش مصنوعی و شهر دانشبنیان معطوف شود؛ و این آینده با حضور جوانان توانمند محقق خواهد شد.
