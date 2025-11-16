به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شرکت بهمن دیزل از آغاز طرح فروش نقدی کشنده‌های تک‌محور امپاور BD۵۰۰ و BD۵۶۰ در آبان‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد. براساس اعلام این شرکت، خرید این محصولات از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۴ آبان آغاز و تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. فرایند خرید تنها از طریق عاملیت‌های مجاز بهمن دیزل انجام می‌گیرد.

در این طرح؛

کشنده تک‌محور امپاور BD۵۰۰ مدل ۱۴۰۴ با قیمت هفت میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان هفته دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ تحویل خریداران می‌شود.

کشنده تک‌محور امپاور BD۵۶۰ نیز با مدل ۱۴۰۴ و رنگ سفید و با قیمت هشت میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان هفته آخر دی ماه ۱۴۰۴ تحویل خریداران خواهد شد.