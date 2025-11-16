  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

فروش کشنده‌ امپاور BD۵۰۰ و BD۵۶۰ در طرح نقدی با موعد تحویل دی‌ماه

فروش کشنده‌ امپاور BD۵۰۰ و BD۵۶۰ در طرح نقدی با موعد تحویل دی‌ماه

شرکت بهمن دیزل از آغاز طرح فروش نقدی کشنده‌های تک‌محور امپاور BD۵۰۰ و BD۵۶۰ در آبان‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شرکت بهمن دیزل از آغاز طرح فروش نقدی کشنده‌های تک‌محور امپاور BD۵۰۰ و BD۵۶۰ در آبان‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد. براساس اعلام این شرکت، خرید این محصولات از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۴ آبان آغاز و تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. فرایند خرید تنها از طریق عاملیت‌های مجاز بهمن دیزل انجام می‌گیرد.

در این طرح؛

کشنده تک‌محور امپاور BD۵۰۰ مدل ۱۴۰۴ با قیمت هفت میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان هفته دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ تحویل خریداران می‌شود.

کشنده تک‌محور امپاور BD۵۶۰ نیز با مدل ۱۴۰۴ و رنگ سفید و با قیمت هشت میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان هفته آخر دی ماه ۱۴۰۴ تحویل خریداران خواهد شد.

کد مطلب 6657465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها