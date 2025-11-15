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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

برگزاری وبینار «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونی»

برگزاری وبینار «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونی»

دبیر مجمع جهانی قادمون از برگزاری سلسله وبینارهای «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونی» خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام باقری دبیر مجمع جهانی قادمون، در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که مجمع با همکاری معاونت بین‌الملل حوزه‌های علمیه، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی، شبکه‌های سفیر و مجمع بیداری اسلامی، سلسله وبینارهای هفتگی با عنوان «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونی» را برگزار خواهد کرد.

وی افزود: در شرایط کنونی جهان اسلام، جبهه استکبار جهانی به رهبری ایالات متحده و با محوریت رژیم صهیونیستی، موج تازه‌ای از تهدیدات چندلایه سیاسی، امنیتی، فرهنگی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت آغاز کرده است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آموزه‌های قرآن کریم و رهبری الهی خود، پرچم‌دار گفتمان عزت، وحدت و مقاومت در برابر این جبهه ظلم و سلطه است و امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت هم‌افزایی فکری میان نخبگان و علما احساس می‌شود.

حجت‌الاسلام باقری تأکید کرد: هدف این سلسله وبینارها تبیین جایگاه ایران در جبهه مقاومت، بررسی ابعاد تهدیدات جدید صهیونیستی و استکباری و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله فکری و رسانه‌ای است.

وی در پایان، اهداف وبینارها را به شرح زیر بیان کرد:

تبیین نقش ایران اسلامی به‌عنوان محور عزت و مقاومت امت اسلامی در برابر صهیونیسم جهانی.

ایجاد هم‌افزایی فکری و سیاسی میان نخبگان امت اسلامی برای مقابله با تهدیدات صهیونیستی.

تقویت گفتمان «عزت اسلامی و مقاومت» در فضای رسانه‌ای و نخبگانی جهان اسلام.

نمایش جایگاه راهبردی ایران در حمایت از فلسطین و قدس شریف.

مقابله فکری، رسانه‌ای و گفتمانی با پروژه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونی.

ارتقای آگاهی عمومی امت اسلامی نسبت به تهدیدات صهیونی و راه‌های مقابله.

کد مطلب 6657590
حسین کشتکار

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