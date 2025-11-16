به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات با اعلام آخرین وضعیت عملیاتهای انجامشده در سه شبانهروز گذشته اظهار کرد: در مجموع ۳۳۳ حادثه توسط تیمهای عملیاتی هلالاحمر پوشش داده شد که طی آن ۸۹۵ نفر حادثهدیده خدمات امدادی دریافت کردند.
وی افزود: از میان حادثهدیدگان، ۵۵۰ نفر دچار مصدومیت بودند که امدادگران برای ۱۵۹ نفر از آنان عملیات انتقال به مراکز درمانی انجام دادند و ۷۴ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.
کبادی همچنین به عملیاتهای نجات فنی اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی ۳۵ مورد نجات فنی اجرا شد که بخشی از آن به رهاسازی مصدومان در حوادث جادهای مربوط بود.
معاون عملیات سازمان امدادونجات تأکید کرد: تیمهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر در سراسر کشور همچنان در آمادهباش کامل قرار دارند و خدماترسانی به هموطنان بدون وقفه ادامه دارد.
