۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

ولی نژاد هم به فینال صعود کرد/ تکواندو در انتظار سه مدال طلا

دختر تکواندوکار ملی پوش کشورمان با برتری مقابل رقیب نیجریه ای خود راهی دیدار فینال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های وزن ۷۰- کیلوگرم مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی یلدا ولی نژاد در پیکار با «آنیانچو» از نیجریه در دو راند متوالی صاحب برتری شد و به دیدار پایانی صعود کرد.

ولی نژاد پس از یک دور استراحت در مرحله یک چهارم نهایی «جنپر» از ترکیه را شکست داده و راهی مرحله نیمه نهایی شده بود.

با این وجود تیم تکواندو کشورمان توسط علی اصغر علیمرادیان، امیرضا صادقیان و یلدا ولی نژاد شانس کسب سه مدال طلا را دارد.

تیم ملی تکواندو در روز نخست توسط ساینا کریمی یک مدال طلا، هستی محمدی و علی خوش روش هم دو برنز کسب کرد.

