ولی نژاد هم به فینال صعود کرد/ تکواندو در انتظار سه مدال طلا

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های وزن ۷۰- کیلوگرم مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی یلدا ولی نژاد در پیکار با «آنیانچو» از نیجریه در دو راند متوالی صاحب برتری شد و به دیدار پایانی صعود کرد.

ولی نژاد پس از یک دور استراحت در مرحله یک چهارم نهایی «جنپر» از ترکیه را شکست داده و راهی مرحله نیمه نهایی شده بود.

با این وجود تیم تکواندو کشورمان توسط علی اصغر علیمرادیان، امیرضا صادقیان و یلدا ولی نژاد شانس کسب سه مدال طلا را دارد.

تیم ملی تکواندو در روز نخست توسط ساینا کریمی یک مدال طلا، هستی محمدی و علی خوش روش هم دو برنز کسب کرد.