به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای مطالبات و حقوق سیاسی و انسانی مردم فلسطین، به ویژه در نوار غزه کافی نیست.

در این بیانیه آمده است که قطعنامه شورای امنیت سازوکار قیمومیت بین‌المللی بر غزه اعمال می‌کند که مورد قبول مردم و گروه‌های فلسطینی نیست.

حماس تاکید کرد که این قطعنامه در واقع به دنبال اهداف رژیم صهیونیستی است که در جنگ ویرانگر موفق به تحقق آن نشده بود.

این جنبش هشدار داد که قطعنامه غزه را از دیگر بخش‌های سرزمین فلسطین جدا می‌کند و تلاش دارد واقعیت‌های جدیدی تحمیل کند.

حماس همچنین اعلام کرد که واگذاری وظایف و نقش‌های نیروهای بین‌المللی در غزه از جمله خلع سلاح مقاومت خط بطلانی بر بی‌طرفی این نیروها می‌کشد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد: گامی مهم در تثبیت آتش‌بس برداشته شد

استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که تصویب قطعنامه شورای امنیت درباره غزه، گامی مهم در تثبیت آتش‌بس است.

وی تاکید کرد که اکنون ضروری است تا این تحرکات دیپلماتیک به اقدامات ملموس در میدان عمل تبدیل شود.

به گفته دوجاریک، سازمان ملل متعهد به اجرای نقش‌های محوله در این قطعنامه است و تلاش دارد حجم کمک‌های انسانی به غزه را افزایش دهد.

وی افزود که تأکید دبیرکل سازمان ملل متحد بر اهمیت پیشبرد مرحله دوم طرح صلح آمریکا درباره غزه است.

ادعای ترامپ: خاورمیانه دارای صلح شد!

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در واکنش به این قطعنامه پیشنهادی از سوی ایالات متحده مدعی شد: اکنون ما دارای صلحی در خاورمیانه هستیم.

وی گفت: در کنار رهبران کشورهای مهم، عضو «شورای صلح» هستم. سازمان ملل متحد با شورای صلحی موافقت کرد که من ریاست آن را برعهده خواهم داشت و رهبران برجسته‌ترین کشورهای دنیا را برای عضویت آن انتخاب خواهیم کرد.

رئیس جمهوری آمریکا با دستاوردسازی دوباره برای خود ادعا کرد: حمایت از شورای صلح در غزه یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای سازمان ملل متحد بود، همچنان که قطعنامه شورای امنیت نیز یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های تاریخ سازمان ملل متحد است که به صلح بیشتر در اقصی نقاط جهان منجر خواهد شد.

ترامپ افزود: این لحظه دارای ابعاد تاریخی واقعی است و از سازمان ملل متحد و همه کشورهای عضو شورای امنیت قدردانی می‌کنم.

وی همچنین اعلام کرد که اعضای شورای صلح غزه و دیگر جزئیات آن در هفته‌های آتی اعلام خواهد شد.

وزیر امور خارجه آمریکا: غزه شکوفا می‌شود!

مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نیز مدعی شد: تصویب این قطعنامه یک دستاورد تاریخی برای ساختن غزه‌ای صلح‌آمیز و شکوفا است که مردم فلسطین نه حماس آن را اداره می‌کنند.

وی بار دیگر با دستاوردسازی برای ترامپ ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ به دنبال ایجاد تغییر واقعی و ملموس در منطقه است.

وزیر جنگ اسبق رژیم اسرائیل: تغییرات منطقه به نفع ما نیست‌

«آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ اسبق رژیم اسرائیل و رهبر حزب جعلی «اسرائیل بیتنا» (اسرائیل خانه ماست) با ابراز خشم از تصویب این قطعنامه به انتقاد از کابینه نتانیاهو پرداخت و گفت: آنچه امشب در سازمان ملل رخ داد نتیجه سوءمدیریت کابینه نتانیاهو بود.

وی افزود: این اقدام نوعی چشم‌پوشی از امنیت اسرائیل است و تغییرات منطقه به نفع ما نیست.

استقبال تشکیلات خودگردان فلسطین از قطعنامه شورای امنیت

تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که این تشکیلات از قطعنامه شورای امنیت درباره غزه استقبال می‌کند و آمادگی کامل خود را برای همراهی با اجرای آن و پذیرش تمامی مسئولیت‌هایش تأیید کرد.

تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین بر ضرورت اقدام فوری برای اجرای این تصمیم به صورت عملی در نوار غزه تأکید کرد.

سخنگوی کاخ سفید: این یک اقدام بزرگ است!

همچنین کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا مدعی شد که این اقدام یک گام بزرگ به سوی صلح پایدار در خاورمیانه است.