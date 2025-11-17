جهاد اسلامی: «شورای صلح» آمریکا سرپوشی برای سلطه کامل اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، محمد الحاج موسی، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی در گفتوگو با شبکه الاقصی، طرح آمریکا برای ایجاد آنچه «شورای صلح» نامیده میشود را در راستای اهداف رژیم صهیونیستی دانست و گفت این تصمیم، عملی کردن اهداف اشغالگران است.
وی تأکید کرد که «شورای صلح» سرپوشی برای تثبیت سلطه رژیم صهیونیستی بر نوار غزه است و هدف آن اعطای اختیارات اقتصادی و مستغلات به آمریکاست که با هدف کوچاندن مردم فلسطین صورت میگیرد.
سخنگوی جهاد اسلامی با اشاره به اینکه «هیچ اعتمادی به دولت آمریکا نداریم و این دولت را وابسته به رژیم صهیونیستی میدانیم»، افزود: باید درباره هر بند از بندهای توافق مذاکره شود.
الحاج موسی اظهار کرد که اسرائیل و آمریکا به دنبال این هستند که مردم فلسطین تسلیم شوند و رژیم اشغالگر نیز سر از تن این مردم جدا کند.
وی در واکنش به موضع تشکیلات خودگردان درباره طرح صلح آمریکا نیز گفت: موافقت با طرح آمریکا به معنای شلیک به خود است.
سخنگوی جهاد اسلامی خواستار اتخاذ موضعی یکپارچه در برابر طرحهای رژیم صهیونیستی شد و تأکید کرد که باید از طریق افشای جنایات این رژیم، تلآویو مورد حسابرسی قرار گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: این طرح آمریکا از نظر ما مردود است و با آن مقابله خواهیم کرد و هرگز به قیمومت نوار غزه رضایت نخواهیم داد.
نظر شما