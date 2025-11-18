۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۷:۰۹

حملات زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه

نظامیان صهیونیست بار دیگر حملات زمینی، هوایی و دریایی خود را علیه مناطق مختلف نوار غزه از سر گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، طی ساعات گذشته حملات همه جانبه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه همچنان ادامه داشته به طوری که توپخانه این رژیم مناطق شمال شرقی شهر غزه را زیر آتش گرفت.

در این حملات مناطق شرقی محله‌های التفاح و الشجاعیه هدف قرار گرفتند. جنگنده‌های اشغالگران نیز شرق شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند. یک حمله هوایی علیه شرق شهر غزه نیز انجام شد.

علاوه بر این، پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز به سمت محله التفاح آتش گشودند.

در کنار حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، قایق‌های این رژیم نیز به سمت ساحل شهر غزه تیراندازی کردند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی و آمریکا مدعی اجرای آتش بس در غزه هستند.

    IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
      هرگز جنگ متوقف نخواهد شد تازمانی که ملت به کوچ اجباری دست نزانند

