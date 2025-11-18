  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۵:۲۲

واکنش مادورو به اظهارات ترامپ: دیپلماسی تنها راه رسیدن به صلح است

واکنش مادورو به اظهارات ترامپ: دیپلماسی تنها راه رسیدن به صلح است

رئیس جمهوری ونزوئلا در واکنش به تهدیدات مکرر ترامپ علیه کشورش گفت که دیپلماسی، تنها راه رسیدن به صلح است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که گفت‌وگو تنها مسیر رسیدن به حقیقت و صلح است و هیچ جایگزینی برای دیپلماسی وجود ندارد.

مادورو همچنین هشدار داد که برخی از نزدیکان ترامپ می‌خواهند او را به سمت بزرگ‌ترین اشتباه دوران سیاسی‌اش سوق دهند و آن هم حمله به ونزوئلا است.

سخنان مادورو ساعاتی پس از آن بیان می‌شود که ترامپ گفت: هر گزینه‌ای را درباره نحوه برخورد با ونزوئلا را محتمل می‌دانم.

رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از ونزوئلا مدعی شد: گروه‌های تبهکار در ونزوئلا بدترین هستند و از دولتی که این کشور را اداره می‌کند خوشم نمی‌آید.

وی گفت: رئیس‌جمهور ونزوئلا به‌ویژه به دلیل قاچاق مواد مخدر به آمریکا به کشور ما آسیب زیادی زده است.

ترامپ همچنین اعلام کرد: در مقطعی با رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت‌وگو خواهم کرد.

کد خبر 6659646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها