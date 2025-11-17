  1. بین الملل
ترامپ فروش اف ۳۵ به عربستان را تأیید کرد

ترامپ در اظهاراتی درباره عربستان و ونزوئلا گفت: به عربستان جنگنده‌های اف -۳۵ خواهیم فروخت؛ هر گزینه‌ای درباره نحوه برخورد با ونزوئلا محتمل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر درباره ونزوئلا گفت: هر گزینه‌ای را درباره نحوه برخورد با ونزوئلا را محتمل می‌دانم.

وی با انتقاد از ونزوئلا مدعی شد: گروه‌های تبهکار در ونزوئلا بدترین هستند و از دولتی که این کشور را اداره می‌کند خوشم نمی‌آید.

این اظهارات ترامپ درحالی مطرح می‌شود که وی بامداد دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ممکن است گفت‌وگوهایی با مادورو داشته باشیم، باید ببینیم چه می‌شود. آنها مایل به گفت‌وگو هستند.

وی گفت: رئیس‌جمهور ونزوئلا به‌ویژه به دلیل قاچاق مواد مخدر به آمریکا به کشور ما آسیب زیادی زده است.

ترامپ همچنین اعلام کرد: در مقطعی با رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت‌وگو خواهم کرد.

وی در اظهار نظری تازه افزود: هیچ مشکلی ندارم اگر لازم باشد کارتل‌های مواد مخدر را در داخل مکزیک بمباران کنم.

ترامپ گفت: افتخار خواهم کرد که کارخانه‌های کوکائین در کلمبیا را بمباران کنم.

رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود درباره سیاست‌های تجاری دولت آمریکا تأکید کرد: تعرفه‌های گمرکی یک مسئله مرتبط با امنیت ملی آمریکاست و برای ما درآمد قابل‌توجهی ایجاد کرده است.

ترامپ درباره پرونده اپستین نیز گفت: درخواست کردم اسناد مربوط به اپستین منتشر شود، چرا که نمی‌خواهم دستاوردهایی که محقق کرده‌ام، تحت الشعاع قرار گیرد.

ترامپ در بخش دیگری گفت: به عربستان جنگنده‌های اف -۳۵ خواهیم فروخت.

