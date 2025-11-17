ترامپ فروش اف ۳۵ به عربستان را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر درباره ونزوئلا گفت: هر گزینه‌ای را درباره نحوه برخورد با ونزوئلا را محتمل می‌دانم.

وی با انتقاد از ونزوئلا مدعی شد: گروه‌های تبهکار در ونزوئلا بدترین هستند و از دولتی که این کشور را اداره می‌کند خوشم نمی‌آید.

این اظهارات ترامپ درحالی مطرح می‌شود که وی بامداد دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ممکن است گفت‌وگوهایی با مادورو داشته باشیم، باید ببینیم چه می‌شود. آنها مایل به گفت‌وگو هستند.

وی گفت: رئیس‌جمهور ونزوئلا به‌ویژه به دلیل قاچاق مواد مخدر به آمریکا به کشور ما آسیب زیادی زده است.

ترامپ همچنین اعلام کرد: در مقطعی با رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت‌وگو خواهم کرد.

وی در اظهار نظری تازه افزود: هیچ مشکلی ندارم اگر لازم باشد کارتل‌های مواد مخدر را در داخل مکزیک بمباران کنم.

ترامپ گفت: افتخار خواهم کرد که کارخانه‌های کوکائین در کلمبیا را بمباران کنم.

رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود درباره سیاست‌های تجاری دولت آمریکا تأکید کرد: تعرفه‌های گمرکی یک مسئله مرتبط با امنیت ملی آمریکاست و برای ما درآمد قابل‌توجهی ایجاد کرده است.

ترامپ درباره پرونده اپستین نیز گفت: درخواست کردم اسناد مربوط به اپستین منتشر شود، چرا که نمی‌خواهم دستاوردهایی که محقق کرده‌ام، تحت الشعاع قرار گیرد.

ترامپ در بخش دیگری گفت: به عربستان جنگنده‌های اف -۳۵ خواهیم فروخت.