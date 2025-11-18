  1. دانشگاه و فناوری
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

مهلت دانشجویان الزهرا (س) برای ثبت وام تحصیلی اعلام شد

مهلت دانشجویان الزهرا (س) برای ثبت وام تحصیلی اعلام شد

اداره خدمات دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) فرایند ثبت نام وام تحصیلی ویژه دانشجویان روزانه را در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام کرد. دانشجویان تا ۱۲ آذر برای ثبت نام فرصت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا (س) اعلام کرد: دانشجویان متقاضی وام تحصیلی؛ جهت ثبت درخواست وام از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به سامانه یکپارچه صندوق رفاه مراجعه و ثبت نام کنند.

فرایند درخواست دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی وام دانشجویی هستند به شرح ذیل است:

۱- ارائه مدارک به صورت حضوری یا ارسال به پست الکترونیک جهت بررسی توسط کارشناس مربوط به هر رشته فرم درخواست وام، تعهد محضری حکم کارگزینی ضامنین و گواهی کسر از حقوق با مهر و امضا سازمان جهت دریافت فرم و اطلاع از مدارک به اینجا مراجعه کنید … ارائه گواهی کسر از حقوق صرفاً برای دانشجویانی خواهد بود که مجموع وام‌های دریافتی آنان بیش از ۱۲۰ میلیون تومان می‌شود.

۲- مراجعه به سایت یکپارچه صندوق رفاه، تشکیل پرونده و تکمیل اطلاعات جهت اطلاع بیشتر به اینجا مراجعه فرمائید.

دانشجویانی که در مقطع تحصیلی فعلی دارای پرونده هستند نیاز به ایجاد پرونده جدید نیست.

ثبت شماره حساب بانک طرف تعهد و شماره شبا آن توسط تمام دانشجویان متقاضی وام در سامانه یکپارچه الزامی است. دانشجویان از فعال بودن حساب خود اطمینان حاصل کنند.

۳- بارگذاری مدارک در سامانه یکپارچه صندوق رفاه و درخواست وام توسط دانشجو

۴- تحویل اصل مدارک به کارشناسان مربوطه جهت تأیید نهایی واقع در طبقه دوم شهیده قزوینی یا ارسال مدارک از طریق پست به آدرس تهران - میدان ونک ده ونک - دانشگاه الزهرا (س) کد پستی ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳ - طبقه دوم - ساختمان شهیده قزوینی

پرونده دانشجویان دارای مدارک کامل در اولویت پرداخت وام است.

زهرا سیفی

