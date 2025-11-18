به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: آزمون ارتقای درجه ایثار در سال جاری با دقیق‌ترین سطح نظارت، برنامه‌ریزی و استانداردهای عملیاتی برگزار شده و نسبت به دوره‌های گذشته از شاخصه‌های کاملاً متمایز و ارتقا یافته برخوردار است.

بابک محمودی در بازدید از روند برگزاری آزمون ارتقای درجه ایثار در قم با تقدیر از میزبانی هلال‌احمر این استان گفت: امسال شاهد یکی از دقیق‌ترین و منظم‌ترین دوره‌های آزمون ایثار هستیم؛ همه مراحل با برنامه‌ریزی کامل، نظارت حرفه‌ای و ثبت و ضبط لحظه‌ای اجرا شد و امکان بازبینی هر بخش از آزمون در هر زمان وجود دارد.

محمودی با اشاره به اینکه تیم‌های ایثار و واکنش سریع تیم‌های ملی عملیاتی جمعیت هلال‌احمر محسوب می‌شوند افزود: به همین دلیل باید در بالاترین سطح آمادگی قرار گیرند. انتظار نداریم هر فردی با اتکا به ارفاق وارد این سطح شود، زیرا در هیچ استاندارد عملیاتی دنیا چنین چیزی پذیرفته نیست.

وی با تأکید بر اینکه آزمون‌ها بر اساس نیازهای عملیاتی و استانداردهای بین‌المللی طراحی شده‌اند گفت: تمام شاخص‌ها به‌گونه‌ای تدوین شده که هم قابل دستیابی باشند و هم نیازهای مأموریت‌های واقعی را پوشش دهند. هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر یکی از مجموعه‌های شاخص امدادی در ساختار صلیب سرخ جهانی بوده و باید این جایگاه را حفظ کند.

محمودی با بیان اینکه برخی افراد با آمادگی پایین تنها به امید ارفاق در آزمون‌ها حاضر می‌شوند هشدار داد: در ساختار انتخاب تیم‌های ایثار هیچ‌گونه ارفاق جایگاهی ندارد. اگر یک نمره به فردی ارفاق شود دیگران نیز خواستار ارفاق خواهند شد و این روند با ماهیت این آزمون که ویژه حضور در سخت‌ترین شرایط و مأموریت‌های حساس است، همخوانی ندارد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در پایان از تمامی‌برگزارکنندگان آزمون و تیم اجرایی هلال‌احمر قم قدردانی کرد و گفت: این دوره یکی از دقیق‌ترین و موفق‌ترین آزمون‌های ایثار در سال‌های اخیر بود. امیدواریم در سال‌های آینده نیز روند ارتقا و تعالی این آزمون‌ها ادامه پیدا کند.