گودرزی:تقویت بنیه دفاعی و رسیدگی به معیشت نیروهای مسلح اولویت مجلس است

حمیدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور، اظهار کرد: اگر امروز توان موشکی ما نبود، شاهد شرایط متفاوتی در کشور بودیم. این نشاندهنده اهمیت برنامهریزی و سرمایهگذاری بلندمدت در حوزه دفاعی است.
وی افزود: در حالی که وزارت دفاع و سایر نهادهای امنیتی تلاشهای قابل تقدیری داشتهاند، مجلس و دولت باید به وضعیت حقوقی، معیشتی و مسکن نیروهای مسلح توجه ویژه کنند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس بهصورت جدی پیگیر ارتقای بنیه دفاعی کشور و رفع مشکلات معیشتی نیروهای مسلح خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تضمین امنیت ملی و جلوگیری از هرگونه تهدید، بدون داشتن بنیه دفاعی قوی ممکن نیست، تصریح کرد: تقویت توان موشکی، پدافند هوایی و تجهیزات زمینی باید در صدر برنامههای دفاعی کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، نباید از وضعیت معیشتی و رفاه نیروهای مسلح غافل شد. حقوق و مزایای متناسب، خدمات درمانی و مسکن مناسب، انگیزه و توان عملیاتی نیروهای مسلح را ارتقا میدهد و باعث میشود آنها با تمام ظرفیت در خدمت امنیت کشور باشند.
گودرزی تأکید کرد: مسئولان باید برنامهریزی بلندمدت داشته باشند تا ارتقای بنیه دفاعی کشور و بهبود شرایط معیشتی نیروهای مسلح در قالب سیاستهای جامع اجرا شود.
