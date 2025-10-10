رنجبرزاده: مردم خواهان تقویت بنیه دفاعی کشور هستند

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت شتاب حرکت علمی و تقویت بنیه دفاعی کشور، گفت: دشمن صهیونیستی دو نقطه قوت ما یعنی جریان نظامی و دفاعی و جریان علمی و نخبگان کشور را به عنوان موانع اجرای نقشه‌های شوم خود تشخیص داده است.

وی افزود: بر این اساس، مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که بنیه نظامی و دفاعی کشور باید تقویت شود، نظامیان باید خود را بیشتر آماده کنند و جریان علمی و چهره‌های نخبگی کشور هم باید شتاب حرکت علمی خود را افزایش دهند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال نابودی این دو جایگاه است، اظهار کرد: ما باید متناسب با حساسیت دشمن، چندین برابر تلاش کنیم و همه برنامه‌ریزی‌ها، پشتیبانی‌های مالی و اقدامات لازم را برای تقویت این دو پایگاه مهم انجام دهیم؛ این ضرورت اساسی آینده کشور است و نمی‌توان از آن غفلت کرد.

وی درباره اهمیت شتاب علمی در حوزه‌های فناوری و هوش مصنوعی، گفت: دنیای امروز به سرعت در حال پیشرفت است و ما بخشی از این دستاوردها را کسب کرده‌ایم که برای استکبار جهانی و صهیونیست‌ها بسیار سنگین بوده است. بنابراین، باید در جهت رشد و بالندگی حوزه‌های علمی با شتاب بیشتری حرکت کنیم.

رنجبرزاده همچنین درباره اهمیت تقویت حوزه دفاعی و نظامی، بیان کرد: در بحث مسائل نظامی، آموزش نیروهای جدید باید به صورت اساسی و زیرساختی تقویت شود که این موضوع نیازمند توجه ویژه و اقدامات بنیادین است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال آینده، گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در آینده نزدیک به مجلس ارائه می‌شود، انتظار می‌رود بخش دفاعی و نظامی به طور ویژه دیده شود. در سال‌های گذشته تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه عمدتاً در اختیار دولت و مجلس بود، اما امروز مطالبه مردم نیز به این خواسته اضافه شده و آنان هم خواستار تقویت بنیه دفاعی کشور هستند.

رنجبرزاده تاکید کرد: امروز مردم حمایت قوی خود را از تقویت امنیت و بنیه دفاعی کشور اعلام می‌کنند و از نمایندگان مجلس و دولت انتظار دارند منابع لازم در این بخش تخصیص یابد، زیرا امنیت زیربنای توسعه و پیشرفت کشور است. مردم، مجلس و دولت امروز هم‌صدا هستند که باید بنیه دفاعی کشور تقویت شود تا ماندگاری توسعه و پیشرفت تضمین گردد.