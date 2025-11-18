شکار غیرمجاز یک قلاده کفتار در طارم سفلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان اظهار داشت: بر اساس شواهد اولیه، مرگ این کفتار ناشی از شکار غیرمجاز با سلاح گرم بوده و یگان حفاظت محیط زیست با جدیت تمام در حال شناسایی و پیگیری پرونده متخلفان است.

وی افزود: لاشه این حیوان پس از انجام بررسی‌های لازم جهت حفظ و استفاده در آموزش و نمایش به کارگاه تاکسیدرمی منتقل شد.

هاشمی همچنین با هشدار به عموم مردم استان گفت: هرگونه خرید، فروش یا باور به خواص خرافی منتسب به اعضای بدن کفتار مصداق بارز کلاهبرداری و ترویج خرافات است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان بر ضرورت هوشیاری علمی و پرهیز از دامن زدن به باورهای نادرست تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه مشاهده یا اطلاعات مربوط به شکار غیرمجاز را بلافاصله با شماره ۰۲۸-۳۳۳۷۴۹۰۰-۳ به اداره کل حفاظت محیط زیست گزارش دهند.