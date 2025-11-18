به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان در سخنانی، اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت محیطزیست در حین گشتزنی در منطقه شکار و صید ممنوع «گرین» با گروهی از متخلفان زیستمحیطی مواجه شدند و بلافاصله برای دستگیری آنها اقدام کردند.
وی افزود: پس از چندین ساعت تعقیبوگریز در شرایط سخت توپوگرافی منطقه، محیطبانان موفق شدند به شکارچیان نزدیک شوند. در این میان یکی از متخلفان با تمرد در برابر مأموران، اقدام به شلیک کرد که منجر به زخمیشدن محیطبان محمدصادق شاکرمی از ناحیه پای راست شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان، عنوان کرد: باوجود مصدومیت، محیطبان «شاکرمی» بامهارت فردی توانست متخلف را زمینگیر کرده و اسلحه وی را ضبط کند. وی برای درمان و معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار دارد.
فرمان پور ضمن تقدیر از تلاش محیطبانان، تأکید کرد: پرونده قضائی برای این متخلفان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع شده است و برخورد قانونی و قاطع با آنان صورت خواهد گرفت.
وی همچنین با هشدار به شکارچیان غیرمجاز درباره عواقب اقدامات خود، از دوستداران محیطزیست خواست هرگونه تخلف زیستمحیطی را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاعرسانی کنند تا دراسرعوقت پیگیری شود.
نظر شما