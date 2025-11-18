به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه مراسم افتتاح خط تولیدی در شهرک صنعتی سمنان با بیان اینکه محدودیت نوآوری طی سنوات اخیر منجر به ایجاد فرصت طلایی برای رشد و شکوفایی کشور شده است، ابراز داشت: این محدودیت‌ها باعث تقویت طرح‌های نوآورانه و توسعه پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان شدند.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت چهاردهم تمرکز بر کارآمد سازی و طرح‌های کم هزینه و پر بازده است، افزود: این موضوع از سرمایه گذاری‌های پرخرج و کم بازده جلوگیری و مانع هدر دادن بودجه کشور می‌شود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری منتهی به رشد صنایع خلاق شدند، ابراز داشت: استان سمنان این قابلیت را دارد که به یکی از قطب‌های نوآوری کشور تبدیل شود.

ربیعی با تاکید براین که اصلاح فرآیندها را در تولید یک ضرورت دانست و تصریح کرد: با توجه به بحران آب و انرژی در کشور می‌طلبد تا در الگو مصرف و اصلاح فرآیندهای تولید در عصر کم آبی بازنگری انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه با نوآوری و جایگزینی فناوری‌های جدید می‌توان از هدر رفت سرمایه ملی پیشگیری کرد، افزود: طبق تحقیقات انجام گرفته ۶۰ درصد صرفه جویی انرژی در صنعت کولر سازی سمنان محقق خواهد شد.