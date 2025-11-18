  1. استانها
  سمنان
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

اولویت‌بندی مشکلات اجتماعی در دولت؛ تأکید بر آموزش تاب‌آوری جامعه

سمنان- دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به اولویت قرار گرفتن حل مسائل اجتماعی در دولت چهاردهم، بر لزوم آموزش تاب‌آوری جامعه به‌عنوان راهکاری کلیدی برای تحقق این هدف تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه سه شنبه در نشست شورای اجتماعی استان سمنان به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه حل مسائل و معضلات اجتماعی از اولویت‌های دولت چهاردهم است، ابراز داشت: برای رسیدن به این آرمان همراهی همه ارکان حاکم در جامعه ضروری است.

وی با بیان اینکه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مدیریت یکپارچه محله محور پیشنهاد می‌شود، افزود: این طرح‌ها تقویت همکاری و افزایش نشاط اجتماعی را به همراه دارد.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور با بیان اینکه برای تحقق اهداف فوق نیازمند ارائه آموزش و آگاهی لازم هستیم، ابراز داشت: این آموزش‌ها باید بر پایه تقویت تاب آوری اجتماعی پایه گذاری شود.

ربیعی با بیان اینکه ورزش بستری برای افزایش نشاط اجتماعی در محلات است، تصریح کرد: گسترش مشاوره در محلات می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر واقع شود.

وی با بیان اینکه در اکثر استان‌های کشور ۱۲ درصد جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، افزود: برای این مهم می‌طلبد تا با اقدامات فوق برای کاهش آسیب‌های اجتماعی گام برداشت.

