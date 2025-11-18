به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی شامگاه سه شنبه در نشست شورای اجتماعی استان سمنان به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه حل مسائل و معضلات اجتماعی از اولویتهای دولت چهاردهم است، ابراز داشت: برای رسیدن به این آرمان همراهی همه ارکان حاکم در جامعه ضروری است.
وی با بیان اینکه برای کاهش آسیبهای اجتماعی مدیریت یکپارچه محله محور پیشنهاد میشود، افزود: این طرحها تقویت همکاری و افزایش نشاط اجتماعی را به همراه دارد.
دستیار اجتماعی رئیس جمهور با بیان اینکه برای تحقق اهداف فوق نیازمند ارائه آموزش و آگاهی لازم هستیم، ابراز داشت: این آموزشها باید بر پایه تقویت تاب آوری اجتماعی پایه گذاری شود.
ربیعی با بیان اینکه ورزش بستری برای افزایش نشاط اجتماعی در محلات است، تصریح کرد: گسترش مشاوره در محلات میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر واقع شود.
وی با بیان اینکه در اکثر استانهای کشور ۱۲ درصد جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، افزود: برای این مهم میطلبد تا با اقدامات فوق برای کاهش آسیبهای اجتماعی گام برداشت.
