گزارش وزارت بهداشت از آخرین وضعیت آنفلوآنزا و کرونا در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد مرادی با تشریح تازهترین نتایج نظام مراقبت تنفسی کشور گفت: بر اساس آخرین نتایج منتشرشده، در هفتههای اخیر و بر اساس نظام رصد ۲۱ عامل تنفسی، سرماخوردگی با سهم نزدیک به ۳۰ درصد بیشترین عامل عفونتهای تنفسی در کشور بوده و پس از آن، آنفلوآنزا با سهمی بین ۱۱ تا ۱۲ درصد در رتبه بعد قرار دارد.
او با بیان اینکه نظام مراقبت کشور سه سامانه رصد عفونتهای تنفسی شامل دو سامانه ویژه آنفلوآنزا و یک سامانه جامع برای ۲۱ عامل تنفسی را پایش میکند، افزود: در گزارش اخیر، میانگین کشوری ابتلاء به آنفلوآنزا بین ۱۱ تا ۱۲ درصد مراجعهکنندگان بوده و سویه در گردش H۲N۳ است؛ همان سویهای که امسال در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مشاهده شده و اکنون در گردش است.
وضعیت کرونا در نظام مراقبت تنفسی
مرادی درباره وضعیت کرونا توضیح داد که سهم این ویروس در عفونتهای تنفسی فعلی حدود دو درصد است. اگرچه سهم کرونا پایین است اما رصد مداوم آن و سایر علل ادامه دارد زیرا هر عامل تنفسی میتواند دچار جهش شود و بیماری شدیدتری ایجاد کند. این رصد مستمر هم با روش مراقبت میکروبی و هم با پایش شدت وضعیت بالینی بیماران انجام میشود.
روند فصلی عفونتها و پیشبینی هفتههای آینده
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت روند شیوع و افزایش آنفلوآنزا در سال جاری را تقریباً مشابه الگوی سال گذشته دانست و گفت: معمولاً از اواخر مهر روند افزایشی آغاز میشود، در آبان ادامه دارد و معمولاً از نیمه آذر بهتدریج کاهش پیدا میکند.
او افزود: پیشبینی میشود در یکی دو هفته آینده، در برخی استانها افزایش آنفلوآنزا دیده شود، اما پس از آن روند نزولی خواهد بود.
تصمیمگیری درباره تعطیلی مدارس
مرادی درباره اعمال محدودیتها یا تعطیلی مدارس توضیح داد: تصمیمگیری در استانها توسط استانداری و ستاد بحران انجام میشود، اما هماهنگی ملی ضروری است تا از ایجاد نگرانی یا برداشت نادرست جلوگیری شود. هر اقدامی که تاکنون در سطح کشور انجام شده، فنی و دلسوزانه بوده است.
توصیههای بهداشتی و اثربخشی واکسن
وی با اشاره به اهمیت رعایت اصول پیشگیرانه گفت: رعایت آداب تنفسی، استفاده از ماسک در زمان افزایش موارد بیماری، پرهیز افراد پرخطر از حضور در تجمعات، شستوشوی مرتب دستها و تزریق واکسن برای گروههای پرخطر که تاکنون واکسن تزریق نکردهاند، همچنان توصیه اصلی وزارت بهداشت است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، افزود: واکسنهای موجود چهارظرفیتی هستند و سویه H۲N۳ را پوشش میدهند اما با توجه به تغییرات اندکی که در ژن این ویروس ایجاد شده، ممکن است کارایی واکسن کمی کاهش یافته باشد. با این حال، میزان محافظت آنها مانند بسیاری از واکسنهای آنفلوآنزا کامل نیست و بین ۴۰ تا ۶۰ درصد اثربخشی دارند.
تأکید بر عدم مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک
مرادی درباره مصرف آنتیبیوتیک گفت: آنفلوآنزا و سرماخوردگی بیماریهای ویروسیاند و مصرف آنتیبیوتیکهایی مانند آموکسیسیلین و آزیترومایسین هیچ نقشی در درمان آنها ندارد و میتواند موجب مقاومت میکروبی شود. درمانهای اختصاصی باید مطابق نظر پزشک انجام شود و اغلب مبتلایان با استراحت و مراقبت خانگی بهبود مییابند.
دوره انتقال بیماری و ضرورت ماندن در منزل
وی درباره دوره انتقال بیماری توضیح داد: انتقال ویروس از چند روز (معمولاً یک روز) پیش از بروز علائم آغاز میشود و تا بهبود کامل (معمولاً حدود ۷ روز) ادامه دارد. او توصیه کرد فرد بیمار تا حد امکان در خانه بماند و در صورت خروج، از ماسک استفاده کند تا احتمال انتقال به دیگران کاهش یابد.
