به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی در نشست ستاد پیشگیری و مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تجربیات گذشته در مدیریت بیماریهای واگیر، گفت: تصمیم برای تعطیلی مدارس کار بسیار سختی است زیرا تجارب غیراصولی آموزشی نشان میدهد اختلال در این فرآیند در سالهای گذشته رخ داده است.
وی ضمن قدردانی از همراهی مجموعه استان و آموزش و پرورش در تعطیل کردن مدارس، اظهار کرد: نتایج تعطیلی مدارس باعث شد تا آمارهای مبتلایان به آنفلوآنزا کاهش پیدا کند و اخیراً این شیب و سرعت رشد، تقریباً متوقف شده است.
سخنگوی ستاد پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا در استان تصریح کرد: این کاهش رشد را بیشتر در همان گروه سنی هدف، یعنی گروه سنی پنج تا ۲۵ سال به بالا که هدف اصلی تعطیلی مدارس بود، شاهد هستیم.
وی میزان ابتلاء افراد به آنفلوآنزا در استان را حدود ۴۰ درصد عنوان کرد و افزود: در حالی که میانگین کشوری ۱۶ درصد است، میزان بستری بیماری در سطح کشور نیز حدود ۱۵ درصد است که این آمار در استان ما بالاتر است، یعنی ما همچنان نسبت به میانگین کشوری در سطح بالاتری قرار داریم.
شریفی با اشاره به اینکه استان با تأخیر یک تا دو هفتهای نسبت به کل کشور، شاهد ورود و خروج پیک بیماریهای تنفسی خواهد بود، ادامه داد: رعایت شیوه نامههای بهداشتی و شدت بخشیدن به این فعالیتها همچنان واجب و ضروری است و برای تداوم این روند مثبت، باید درباره آینده و اتفاقات پیشرو هوشیار باشیم.
وی با بیان اینکه مدارس دایر هستند و دایر بودن آنها در هر لحظه، ریسک ابتلای مجدد را بالا خواهد برد، یادآور شد: فارغ از اقدامات پیشگیرانه، تبادلات اجتماعی که شکل میگیرد، احتمال انتقال بیماری را افزایش میدهد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با هشدار درباره سایر فعالیتهای اجتماعی، گفت: در کنار این موضوع، هنوز مداخلات جدی در سایر عرصهها نداشتهایم و تجمعات در حال انجام و حساسیت لازم در جامعه مشاهده نمیشود.
وی با اشاره به لزوم هوشیاری در هفتههای آینده و نقش کلیدی خانوادهها، تأکید کرد: منتظر ارزیابی هفته آینده هستیم تا بتوانیم قضاوت بهتری داشته باشیم زیرا اگر میزان تستهای مثبت از ۳۰ درصد بالاتر برود و تعداد بیماران بدحال افزایش یابد، این یک زنگ خطر جدی است.
شریفی اضافه کرد: در حال حاضر، گروه سنی زیر پنج سال حدود ۵۰ درصد از موارد بستری و سرپایی ما را تشکیل میدهند که این خود زنگ خطری است و خانوادهها باید در امر مراقبت درگیر شوند.
