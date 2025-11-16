به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در گفت و گو با شبکه المسیره گفت: ماهیت حمله و زمان‌بندی آن نشان می‌دهد که آمریکا و متحدانش وارد مرحله جدیدی از تشدید خطرناک تنش در چارچوب جنگ علیه پیشرفت‌های علمی ایران شده‌اند.

وی افزود: هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران جنایتی آشکار علیه اراده ملتی است که با وجود تمام تهدیدها و فشارها بر داشتن دانش صلح‌آمیز هسته‌ای پافشاری می‌کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه با بیان اینکه ایران مدارک کامل که ماهیت تجاوز، طرف‌های درگیر و انگیزه‌های آن را ثابت می‌کند را در اختیار دارد، گفت: تهران از حقوق خود چشم پوشی نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد که کسی اراده خود را بر آن تحمیل کند.

غریب آبادی: ایران در حال آماده‌سازی گام‌های جدید بازدارندگی است

«کاظم غریب‌آبادی»، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز مسئولیت کامل قانونی آخرین تجاوز به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران را متوجه آمریکا دانست.

غریب‌آبادی هم در گفت و گو با شبکه المسیره گفت که واشنگتن مسئول تمام پیامدهای این تشدید خطرناک خواهد بود و ایران با این جنایت مطابق با قوانین بین‌المللی و پیمان‌هایی که تجاوز به تأسیسات غیرنظامی و علمی را ممنوع می‌کند، برخورد خواهد کرد.

وی افزود: تحریم‌هایی که واشنگتن با آن تهدید می‌کند به هیچیک از نتایج مورد انتظار منجر نشده است و مردم ایران به رویارویی با فشارها و گذر از آن با خلاقیت، صبر و استقامت عادت کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران در برابر هر تصمیم جدیدی که حق آن را برای توسعه علمی هدف قرار دهد، دست بسته نخواهد ایستاد.

غریب‌آبادی اضافه کرد که ایران در حال آماده‌سازی گام‌های جدید بازدارندگی است و تهران با هر تصمیم غیرمنصفانه‌ای با بازنگری اساسی در رابطه خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخورد خواهد کرد تا حاکمیت خود را حفظ کرده و از هرگونه استفاده سیاسی از پرونده هسته‌ای جلوگیری کند.

خطیب زاده: ما هیچ اعتمادی به طرف آمریکایی نداریم

سعید خطیب زاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در گفت و گو با شبکه المسیره گفت: آمریکا در هیچ یک از مراحل مذاکره آمادگی واقعی برای ورود به مسیری ملموس و ثمربخش نشان نداده است.

وی افزود: اظهارات مکرر آمریکا درباره تمایل به گفت وگو در چارچوب روابط عمومی و نه در چارچوب نیات سیاسی واقعی مطرح می‌شود.

خطیب‌زاده اظهار کرد: ما هیچ اعتمادی به طرف آمریکایی نداریم. تجربیات گذشته و حال تأیید کرده است که واشنگتن به تعهدات خود پایبند نیست و توافق‌ها را تنها ابزار فشار می‌بیند.

وی تأکید کرد که تنها معیار برای مذاکره، منافع مردم ایران است و هر پیشنهادی که در راستای این منافع نباشد نمی‌تواند مبنایی برای گفت و گویی جدی قرار گیرد.