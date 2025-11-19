حجاب آینه تحولات ایران؛ از باستان تا معاصر

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها-مرضیه ولی پور: در سلسله گفت و گو های خبرنگار مهر پیرامون موضوع حجاب امروز به سراغ عزار پور اسماعیلی رفتیم.
او استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه دین است که در این گفتوگو به تبیین ابعاد مختلف و جامع نگاه اسلام به مسئله حجاب میپردازد.
حجاب؛ هدیه الهی برای تعالی بشر
وی با اشاره به اینکه احکام اسلام بر پایه رشد و تعالی بشر وضع شده است، گفت: حجاب در اسلام هدیهای الهی و واجبی است که با تعدیل مناسب به جامعه بشری ارزانی شده و هدف آن ایجاد زحمت نیست، بلکه دوری از افراط و تفریطهای رایج در زمینه پوشش است.
اهداف و فلسفه حجاب در اسلام
این استاد دانشگاه، مهمترین اهداف حجاب را «حفظ حریم شخصی و ارزشمندی زن»، «استحکام بنیان خانواده»، «ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی» و همچنین «نشانهای از بندگی و اطاعت از خداوند» برشمرد.
حجاب؛ فراتر از پوشش ظاهری
پور اسماعیلی حجاب را تنها محدود به پوشش ندانست و اظهار کرد: در نگاه اسلامی، حجاب مفهومی گسترده دارد و شامل ابعاد درونی مانند حجاب چشم، قلب، زبان و گوش و همچنین ابعاد بیرونی شامل پوشش و رفتار میشود که هدف نهایی این فرهنگ جامع، ایجاد فضایی امن و باکرامت در تعاملات اجتماعی است.
سیر تحول حجاب در تاریخ ایران
وی در ادامه به سیر تحول حجاب در تاریخ ایران پرداخت و تصریح کرد: از ایران باستان تا دوره معاصر، حجاب همواره آینهای از تحولات سیاسی، اجتماعی و هویتی جامعه ایرانی بوده و در هر دوره بنا بر شرایط، کارکردهای متفاوتی داشته است.
حجاب؛ پدیدهای جهانی و تاریخی
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا حجاب مختص دین یا دوره خاصی است، افزود: پدیده حجاب کاملاً جهانی و تاریخی است و در ادیان مختلف از جمله یهودیت، مسیحیت و هندوئیسم و همچنین تمدنهای باستانی وجود داشته است و آنچه اسلام انجام داده، نظاممند کردن این پدیده در چارچوب خاص خود است.
حجاب و هویت اجتماعی زنان
وی در تحلیل نقش حجاب در هویت اجتماعی زنان ایران، تصریح کرد: وقتی حجاب به عنوان یک انتخاب آگاهانه باشد، به زنان احساس کنترل بر بدن و هویت خود را میدهد و موجب تقویت عزت نفس و خود ارزشمندی آنان میشود، همچنین این امکان را فراهم میآورد که زنان بر اساس شایستگیهای درونی خود مورد ارزیابی قرار گیرند.
حجاب؛ نماد مقاومت در برابر سلطه فرهنگی غرب
پور اسماعیلی همچنین با اشاره به تأکید دشمن بر ترویج بیحجابی، گفت: از منظر تحلیل فرهنگی، حجاب نماد مقاومت در برابر سلطه فرهنگی غرب است و ترویج بیحجابی به معنای حمله به هویت اسلامی-ایرانی و تضعیف روحیه مقاومت جامعه تلقی میشود و این اقدام بخشی از جنگ نرم برای تضعیف بنیان خانواده و ایجاد شکاف در جامعه است.
راهکار کلیدی برای حل چالشهای مرتبط با حجاب
وی اضافه کرد: کلید حل چالشهای مرتبط با حجاب، تبیین علل و فلسفه حجاب در اسلام و ترویج گفت و گوی علمی همراه با احترام متقابل است و این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که حجاب یک فرهنگ جامع است که هدف نهایی آن حفظ کرامت انسانی زن و ایجاد جامعهای سالم و با امنیت است.
