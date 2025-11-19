هوای اصفهان ناسالم است؛ قطع آنالایزر NO۲ ایستگاه دانشگاه صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح چهارشنبه بیست و هشتم آبان با میانگین ۱۳۶ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

در همین حال اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که به سبب سکون جوی تا پایان هفته، احتمال انباشت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی استان وجود دارد که در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده‌ها شرایط آلودگی تشدید خواهد شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۸۴، سپاهان‌شهر ۱۵۳ و رهنان ۱۵۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۹، پارک زمزم ۱۲۶، بزرگراه خرازی ۱۱۸، دانشگاه صنعتی ۱۲۰، زینبیه ۱۰۳، خیابان فرشادی ۱۳۰، فیض ۱۵۰، بولوار کاوه ۱۳۱، میرزا طاهر ۱۳۵ و ولدان ۱۳۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

ایستگاه خمینی شهر نیز وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

در ایستگاه خیابان فرشادی شاخص آلاینده گاز دی‌اکسید نیتروژن (NO۲) همچنان بالاست اما آنالایزر این آلاینده در ایستگاه دانشگاه صنعتی اصفهان که در نزدیکی شهرک انرژی مجموعه پتروپالایش اصفهان و نیروگاه برق شهید محمد منتظری است، امروز قطع شده است. روز گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی به افزایش شاخص این گاز به شدت آلاینده، در برخی ایستگاه‌ها پرداخت. این آلاینده در ایستگاه دانشگاه صنعتی طی روزهای اخیر افزایش یافته بود.

گاز NO₂ به طور عمده از احتراق سوخت‌های فسیلی در صنایع، وسایل نقلیه و نیروگاه‌ها تولید می‌شود. این گاز یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های هوا است که در اثر واکنش‌های حرارتی و شیمیایی در دماهای بالا تشکیل می‌شود.

نیتروژن دی اکسید یک گاز سمی است که حتی در غلظت‌های پایین نیز می‌تواند اثرات منفی بر سلامت انسان داشته باشد. این گاز به راحتی وارد دستگاه تنفسی شده و باعث تحریک مجاری هوایی می‌شود. هم اینک پنج مشعل (فلرینگ) پالایشگاه اصفهان در مجاورت شهر اصفهان نیز فعال است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

