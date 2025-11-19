صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان‌های کشور گفت: طی چند روز آینده هیچ استانی شاهد بارش نخواهد بود و روند بارندگی‌ها متوقف شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی جوی، افزایش آلاینده‌های هوا در شهرهای صنعتی از امروز (چهارشنبه، ۲۸ آبان) آغاز می‌شود و این روند در روزهای شنبه (یکم آذر) و یکشنبه (۲ آذر) هفته آینده تشدید خواهد شد.

ضیائیان با اشاره به وضعیت دمای کشور گفت: تغییرات قابل توجهی در دما مشاهده نمی‌شود و شرایط جوی به‌طور کلی پایدار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به خیزش گردوخاک در برخی مناطق ادامه داد: از امروز (۲۸ آبان) تا روز شنبه (یکم آذر) در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، همراه با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران نیز از اواخر وقت امشب ۲۸ آبان تا اواسط هفته آینده کاهش کیفیت هوا و غبار محلی خواهد داشت و این وضعیت تا روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت.