فعالیت بارش‌های پاییزی فعلا متوقف شد؛ تشدید آلودگی هوا در شهرهای صنعتی

یک مقام مسئول هواشناسی گفت: براساس نقشه‌های هواشناسی تا اطلاع ثانوی ورود سامانه بارشی جدیدی در کشور پیش‌بینی نمی‌شود، افزایش آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان‌های کشور گفت: طی چند روز آینده هیچ استانی شاهد بارش نخواهد بود و روند بارندگی‌ها متوقف شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی جوی، افزایش آلاینده‌های هوا در شهرهای صنعتی از امروز (چهارشنبه، ۲۸ آبان) آغاز می‌شود و این روند در روزهای شنبه (یکم آذر) و یکشنبه (۲ آذر) هفته آینده تشدید خواهد شد.

ضیائیان با اشاره به وضعیت دمای کشور گفت: تغییرات قابل توجهی در دما مشاهده نمی‌شود و شرایط جوی به‌طور کلی پایدار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به خیزش گردوخاک در برخی مناطق ادامه داد: از امروز (۲۸ آبان) تا روز شنبه (یکم آذر) در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، همراه با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران نیز از اواخر وقت امشب ۲۸ آبان تا اواسط هفته آینده کاهش کیفیت هوا و غبار محلی خواهد داشت و این وضعیت تا روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت.

زهره آقاجانی

