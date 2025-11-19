حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای همدیدی، وضعیت جوی پنج روز آینده استان را تشریح کرد.
خورشیدی در ادامه اظهار داشت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و نتایج حاصل از نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: از اواخر وقت امروز با افزایش پایداری، سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه بهویژه در مناطق پرتردد شهری، انتظار میرود غلظت آلایندهها به صورت نسبی افزایش یابد.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: بر همین اساس از فردا شب تا اواسط هفته آینده کاهش کیفیت هوا و شکلگیری غبار محلی در سطح استان پیشبینی میشود و احتمال افزایش آلودگی هوا بهویژه در مناطق مرکزی و جنوبی تهران وجود دارد.
خورشیدی در پایان با توصیه به گروههای حساس گفت: توصیه میشود شهروندان بهویژه بیماران تنفسی و قلبی، سالمندان و کودکان از فعالیت طولانیمدت در فضای باز در این بازه زمانی خودداری کنند.
*موسی تیزرو بین کلایه
نظر شما