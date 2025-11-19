به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خراسان رضوی، با عنایت به در پیش بودن ماه‌های سرد سال و بنا به پیشنهاد کارگروه مدیریت انرژی با رعایت تأکیدات شورای راهبری تحول اداری و در راستای ساماندهی ناترازی انرژی و کاهش آلودگی هوا و حمایت از تحکیم بنیان خانواده و کاهش دغدغه والدین، حسب موافقت استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات عمومی دولتی و نهادی‌های عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و شهرداری‌ها که امکان دورکاری برای آنها فراهم است به استثنای واحدهای عملیاتی دستگاه‌های بهداشتی و درمانی، امدادی و خدماتی و شعب منتخب بانک‌ها، در چارچوب آئین نامه دورکاری (شماره ۷۶۴۸۱ / ۴۴۷۲۶ مورخ ۰۷ / ۰۴ / ۱۳۸۹) در روزهای پنج شنبه به نحوی که در فرایند خدمات رسانی و انجام وظیفه وقفه ایجاد نشود از ابتدای آذرماه به صورت دورکاری خواهد بود.

ضمناً کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در دوره سرد سال دمای ساختمان‌های خود را حداکثر تا ۲۰ درجه تنظیم و در ایام فوق و تعطیل نسبت به خاموش نمودن سامانه‌های گرمایشی اقدام کنند.

هر گونه تغییر در ساعات کاری با توجه به اقتضائات و شرایط کشور، حسب مورد اطلاع رسانی خواهد شد.